Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị sát hại tại Quảng Trị, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng và hé lộ tin nhắn cuối cùng mà nạn nhân nhận được từ hung thủ.

T.T.P (sinh năm 2003, trú thị xã La Gi, Bình Thuận) là nữ sinh bị sát hại trong vụ án gây chấn động chiều qua (2/7) tại Quảng Trị. Hung thủ là Huỳnh Văn Tài (sinh năm 1992, cùng quê với nữ sinh P.).

Theo Người đưa tin, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra điện thoại của Tài thì phát hiện tin nhắn người này gửi cho P. trước thời điểm gây án vài ngày với nội dung: “Xin hẹn em ở kiếp sau”.

Hiện trường vụ án nữ sinh bị sát hại tại Quảng Trị - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Văn Bường (ông nội em P., trú thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nghe tiếng ồn ào trước ngõ thì chạy ra xem. Khi đến nơi, ông nhìn thấy cháu gái mình nằm bất động dưới đất. Lúc này, Tài cầm dao nhọn và đe dọa nếu ông đến gần sẽ bị đâm. Ông Bường liền chạy đi gọi người đến giúp đỡ, khi quay lại thì thấy Tài nằm gục, tử vong bên cạnh P.

Được biết, nhân dịp nghỉ hè nên P. cùng em trai về nhà nội chơi. Đến ngày 28/6, Tài dò hỏi thì biết được tin P. về nhà nội nên đón xe tìm ra tận nơi để gặp. Trong thời gian đó, Tài ở nhà một người quen và tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Hung khí hung thủ dùng để giết nạn nhân và tự sát - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm yêu đương.

Tài có tình cảm với P. nhưng gia đình cô gái không đồng ý vì P. vẫn còn nhỏ, phải tập trung học hành. Từ đó, Tài nảy sinh mâu thuẫn với P. rồi mang lòng thù hận dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Về nhà nội chơi dịp hè, nữ sinh lớp 11 bị thanh niên cùng xã đâm chết Vụ án mạng nam thanh niên giết người rồi tự tử xảy ra ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

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