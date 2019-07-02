Về nhà nội chơi dịp hè, nữ sinh lớp 11 bị thanh niên cùng xã đâm chết

Xã hội 02/07/2019 16:32

Vụ án mạng nam thanh niên giết người rồi tự tử xảy ra ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều nay (2/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến đôi nam nữ tử vong tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Bước đầu, công an nhận định nam thanh niên giết người rồi tự tử.

Theo kết quả ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nữ sinh T.T.P. (SN 2003, ngụ La Gi, Bình Thuận) đang chơi cùng em trai ngay trước nhà ông bà nội ở thôn 6, xã Gio Hải thì bị đối tượng Huỳnh Văn Tài (SN 1992, ngụ tại La Gi, tỉnh Bình Thuận) dùng dao đâm tử vong. Gây án xong, Tài dùng dao tự tử, thi thể nằm bên cạnh em P.

Người thân nạn nhân cho biết, em T.T.P. đang là học sinh, chuẩn bị lên lớp 11. Đang nghỉ hè nên P. cùng em trai từ Bình Thuận ra thăm nhà ông bà nội tại Quảng Trị khoảng 10 ngày nay.

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Công an phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án giết người rồi tự tử - Ảnh: NLĐ
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Gia đình nạn nhân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của nữ sinh lớp 11 - Ảnh: NLĐ

Ông Trần Văn Bường (ông nội P.) cho biết, tại thời điểm trên, ông đang nằm trong nhà thì nghe tiếng ồn ào trước ngõ nên chạy ra kiểm tra. Đến nơi, ông thấy P. nằm gục dưới đất, Tài cầm con dao nhọn trong tay, dọa sẽ đâm nếu ông đến gần. Ông Bường chạy đi gọi hàng xóm giúp đỡ. Khi quay lại, mọi người thấy Tài đã nằm chết bên cạnh P.

Nhận tin báo, Công an huyện Gio Linh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cha mẹ em P. sau khi nghe tin đã tức tốc từ Bình Thuận đến hiện trường. Nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   giết người rồi tự sát giết người

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