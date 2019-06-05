Mới đây tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra vụ án chồng sát hại vợ rồi tự tử, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ khiến nhiều người bàng hoàng xót xa.

Trong đám tang, bé Nguyễn Văn Nhớ (13 tuổi, học lớp 7) bế em nhỏ 19 tháng trên tay, gương mặt thất thần hướng về linh cữu của cha mẹ. Còn bé giữa 6 tuổi còn quá nhỏ nên vẫn chưa nhận thức được chuyện xảy ra, vô tư cười đùa khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt.

Vợ chồng chị T. có 3 con, đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 19 tháng tuổi. Hiện các bé đang được ông bà ngoại lớn tuổi chăm sóc.

Vợ chồng chị T. qua đời để lại 3 con nhỏ bơ vơ - Ảnh: NLĐ

Anh Nguyễn Hồng Thu (36 tuổi, anh rể của chị T.) cho biết vợ chồng chị T. mới từ Nam Du về Phú Quốc hơn nửa tháng nay thì xảy ra án mạng. Khi còn sống ở Nam Du, gia đình từng nghe nhiều lần anh V. ra tay đánh đập vợ. Thương con gái, bố mẹ chị T. cho đất cất nhà rồi đón con cháu về Phú Quốc ở. Không ngờ căn nhà còn đang xây dở thì án mạng đau lòng xảy ra.

"Giờ anh em trong gia đình mỗi người phụ một tay, lo cho các cháu học đến nơi đến chốn chứ ông bà ngoại cũng già rồi", anh Thu trao đổi với NLĐ.

Anh Thu cũng chia sẻ thêm, gia đình định tổ chức tang lễ cho cả hai vợ chồng chị T. tại nhà ngoại, tuy nhiên gia đình anh V. không đồng ý, đòi phải đưa về quê Bạc Liêu để làm lễ tang riêng.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. đang chở con đi trên xe máy thì chồng chị là anh V. xuất hiện giữa ngã ba bắt chị dừng xe.

Sau khi tranh cãi to tiếng, anh V. rút dao thủ sẵn trong người đâm chết chị T. trước mặt con nhỏ 19 tháng tuổi. Gây án xong, người chồng treo cổ tự tử tại một cây tràm cách hiện trường khoảng 5 mét. Sự việc được người dân phát hiện và báo công an.

Theo người nhà, họ không biết nguyên nhân gì khiến anh V. ra tay sát hại vợ dã man như vậy. Sáng sớm cùng ngày, mọi người vẫn thấy anh V. ăn sáng và ngồi uống cà phê, không có biểu hiện gì bất thường.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.