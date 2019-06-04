Theo người nhà, họ không biết nguyên nhân gì khiến anh V. ra tay sát hại vợ dã man như vậy. Sáng hôm xảy ra vụ việc, anh V. vẫn đi ăn sáng uống cà phê và không có biểu hiện gì bất thường.

Hôm nay (4/6), Công an huyện Phú Quốc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, chị T.T.M.T. (36 tuổi, ngụ ấp Suối Đá, xã Dương Tơ) đang chở con đi trên xe máy thì chồng chị là anh N.V.V. (38 tuổi, quê quán Bạc Liêu) xuất hiện giữa ngã ba bắt chị dừng xe.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: NLĐ

Sau khi tranh cãi to tiếng, anh V. rút dao thủ sẵn trong người đâm chết chị T. trước mặt con nhỏ 19 tháng tuổi. Gây án xong, người chồng treo cổ tự tử tại một cây tràm cách hiện trường khoảng 5 mét. Sự việc được người dân phát hiện và báo công an.

Theo người nhà, họ không biết nguyên nhân gì khiến anh V. ra tay sát hại vợ dã man như vậy. Sáng sớm cùng ngày, mọi người vẫn thấy anh V. ăn sáng và ngồi uống cà phê, không có biểu hiện gì bất thường.

Gia đình dựng rạp chuẩn bị tổ chức hậu sự cho vợ chồng chị T. - Ảnh: NLĐ

Vợ chồng chị T. có 3 con, đứa lớn mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 19 tháng tuổi. Sự ra đi của hai vợ chồng khiến họ hàng, làng xóm vô cùng bàng hoàng. Ai nấy đều lo lắng không biết số phận những đứa trẻ mồ côi từ nay sẽ ra sao.

Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân sẽ được bàn giao về gia đình lo hậu sự.

Bị chê có mùi hôi nồng nặc, thanh niên tạt xăng dọa thiêu sống vợ cũ Cho rằng vợ cũ chê bai mình, Dân rút xăng từ xe máy tạt lên người chị H. dọa đốt rồi tự tử.

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