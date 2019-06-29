Lâm Đồng: Ghen tuông, gã thợ hồ giết vợ trước mặt con gái 4 tuổi

Xã hội 29/06/2019 14:45

Vụ án mạng chồng giết vợ ở Lâm Đồng trước mặt con gái 4 tuổi hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Cháu bé còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh cha giết mẹ khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bảo Lộc đang điều tra làm rõ vụ án đau lòng chồng giết vợ ở Lâm Đồng trước mặt con gái 4 tuổi thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay (29/6), Tô Thanh Lâm (quê Hậu Giang) chở con gái 4 tuổi về nhà mẹ vợ cách phòng trọ vợ chồng Lâm thuê khoảng 500 mét. Sau đó, Lâm nói với mọi người đã sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) rồi ra công an đầu thú.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Lộc Phát và Công an TP. Bảo Lộc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

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Vụ án chồng giết vợ ở Lâm Đồng thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương - Ảnh: Internet 
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Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chồng giết vợ - Ảnh: Iinternet

Theo lời con gái 4 tuổi của Lâm kể lại, hai vợ chồng Lâm xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Lâm lấy khăn bịt miệng vợ rồi dùng dao đâm chết tại chỗ. Cháu bé còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh cha giết mẹ khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Được biết, chị Nga đang làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn TP. Bảo Lộc, còn Lâm làm thợ hồ. Do Lâm thường xuyên ghen tuông nên hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Cách đây khoảng 3 tháng, Lâm và Nga đã làm đơn ra tòa để ly dị. Trong thời gian tòa án thụ lý đơn, Lâm đưa con gái về Hậu Giang sinh sống.

Sau đó, được hai bên gia đình khuyên giải nên vợ chồng Lâm rút đơn ly dị quay trở lại sống với nhau. Đầu tuần vừa rồi, Lâm chở con gái từ Hậu Giang lên TP. Bảo Lộc. Cả gia đình 3 người thuê phòng trọ ở được 3 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

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