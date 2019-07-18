Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ khóa cửa: Người tình hay ghen tuông

Xã hội 18/07/2019 16:32

Công an đang điều tra làm rõ vụ án người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ ở Bình Dương. Theo kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu, nạn nhân bị cứa cổ dẫn đến tử vong.

Sáng nay 18/7, tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương đã xảy ra vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ gây xôn xao dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là bà Lưu Thị Thu (53 tuổi, quê Kiên Giang). Sáng cùng ngày, con gái bà Thu không thấy mẹ đi làm, gọi điện không nghe máy nên nhờ chồng đến phòng trọ của bà kiểm tra.

Khi đến phòng trọ, người con rể bàng hoàng phát hiện bà Thu nằm bất động trên sàn nhà cạnh chiếc xe máy nên hô hoán. Người dân đã hợp sức phá cửa, phát hiện bà Thu đã tử vong với vết thương trên cổ, quần áo xộc xệch, máu trên sàn nhà đã khô, đồ đạc trong nhà hỗn loạn, xáo trộn.

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Người dân theo công an khám nghiệm hiện trường vụ án người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ - Ảnh: Đất Việt

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hòa và thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Theo kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu, bà Thu bị cứa cổ dẫn đến tử vong vì mất máu cấp.

Hàng xóm cho biết, bà Thu sống một mình, làm tạp vụ tại một khách sạn gần nơi ở. Nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông hơn tuổi. Cứ vài ngày ông này lại đến phòng trọ và sống chung với bà Thu như vợ chồng.

Gần đây, người tình yêu cầu bà Thu rời phòng trọ đến sống chung với mình nhưng bà không đồng ý. Sau nhiều lần bị từ chối, người đàn ông này nổi cơn ghen vì cho rằng bà Thu có người đàn ông khác. Người dân trong xóm từng nhiều lần can ngăn cặp đôi tranh cãi xô xát.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   giết người

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