Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên rút dao giết người yêu trong phòng trọ. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Mới đây, trên địa bàn TP. Hà Tĩnh xảy ra vụ giết người yêu trong phòng trọ khiến một thiếu nữ tử vong thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng nay (29/7), tại phòng trọ ở tổ 2, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, Nguyễn Đình Giang (SN 1998, trú xã Hòa Hải, Hương Khê) và bạn gái là Võ Hồng Nh. (SN 2001, trú xã Phúc Đồng, cùng huyện) xảy ra mâu thuẫn tình cảm.



Nguyễn Đình Giang giết người yêu trong phòng trọ - Ảnh: Vietnamnet

Lời qua tiếng lại, Giang cầm dao đâm Nh. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Giang dùng dao lam cắt tay tự tử nhưng không chết. Sau đó Giang gọi điện cho công an đầu thú.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đưa Giang về trụ sở làm việc.

Theo chính quyền địa phương, em Nh. làm nhân viên ở 1 quán cắt tóc và có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Còn Giang thì không có nghề nghiệp ổn định. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, tại Tuyên Quang cũng xảy ra vụ giết người trong phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm. Theo điều tra, tối 16/7, Lê Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn) phát hiện chị Phạm Thị Thanh T. (SN 1996, ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) chụp ảnh tại khu trọ thuộc thôn Trè Đen 1, xã Hoàng Khai đăng lên Facebook cá nhân.

Khu trọ chị T. chụp ảnh chính là nơi người yêu Thúy đang ở. Nghĩ chị T. có quan hệ mờ ám với người yêu nên Thúy nổi cơn ghen tuông. Thúy bắt xe đến khu trọ rồi lấy dao đâm chị T. thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, người dân trong khu trọ lập tức báo công an, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên chị T. đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Lê Thanh Thúy. Bước đầu, Thúy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do ghen tuông tình ái. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân vụ cô gái 9x đâm chết tình địch ở khu trọ bạn trai Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án đâm chết tình địch ở Tuyên Quang xảy ra vào tối 16/7. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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