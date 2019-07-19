Hé lộ nguyên nhân vụ cô gái 9x đâm chết tình địch ở khu trọ bạn trai

Xã hội 19/07/2019 10:58

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra vụ án đâm chết tình địch ở Tuyên Quang xảy ra vào tối 16/7. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ đâm chết tình địch ở Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ tại khu nhà trọ ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.  

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 16/7, Lê Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn) phát hiện chị Phạm Thị Thanh T. (SN 1996, ở thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên) chụp ảnh tại khu trọ thuộc thôn Trè Đen 1, xã Hoàng Khai đăng lên Facebook cá nhân.

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Công an khám nghiệm hiện trường vụ cô gái đâm chết tình địch ở Tuyên Quang - Ảnh minh họa: Internet

Khu trọ chị T. chụp ảnh chính là nơi người yêu Thúy đang ở. Nghĩ chị T. có quan hệ mờ ám với người yêu nên Thúy nổi cơn ghen tuông. Thúy bắt xe đến khu trọ rồi lấy dao đâm chị T. thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, người dân trong khu trọ lập tức báo công an, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên chị T. đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Lê Thanh Thúy. Bước đầu, Thúy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do ghen tuông tình ái. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Cách đây không lâu tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) cũng xảy ra án mạng tại phòng trọ. Nạn nhân là Phạm Trần Tú U. (19 tuổi, quê Đồng Nai), sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

Nạn nhân tử vong với nhiều vết đâm chí mạng tại vùng bụng và ngực. Tại hiện trường công an thu được một cán dao bị gãy lưỡi và một con dao bầu.

Hung thủ là N.M.T. (quê Đồng Nai) bạn của nạn nhân. Do yêu đơn phương nhưng không được đáp lại, T. sát hại U. rồi nhảy kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tự vẫn.

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Từ khóa:   giết người

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