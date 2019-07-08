Vượt hơn 1000 km về quê đâm chết bạn vì...không cho mượn xe máy

Xã hội 08/07/2019 10:46

Vụ giết người ở Hà Tĩnh vì không mượn được xe máy hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội.

Liên quan đến vụ giết người ở Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (SN 1983, quê thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó vào ngày 1/7, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Tiến Hùng biết gia đình anh Nguyễn Tông Thuần (SN 1973, quê huyện Cẩm Xuyên) về quê để thăm mẹ nên nảy sinh ý định trả thù. Hùng đã mua dao bấm thủ sẵn trong người với ý định giết anh Thuần.

Khoảng 14 giờ 50 ngày 6/7, Hùng hẹn anh Thuần ra bãi biển Thiên Cầm để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Hùng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người anh Thuần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hùng bỏ dao vào túi quần rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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Nguyễn Tiến Hùng bị bắt vì tội giết người - Ảnh: TP
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Anh Thuần bị đâm tử vong vì không cho bạn mượn xe máy - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an Cẩm Xuyên phong tỏa khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ về quy án.

Biết không thể trốn thoát, sau 5 giờ gây án, đối tượng Hùng ra đầu thú đồng thời xin lực lượng chức năng cho về nhà cùng ăn bữa cơm tối với con trai.

Cơ quan chức năng đã giám sát Hùng chặt chẽ sau đó đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Hùng khai trước đó đến nhà anh Thuần ở Bà Rịa Vũng Tàu mượn xe máy nhưng bị từ chối. Cảm thấy bị coi thường, khinh miệt nên Hùng ấm ức. Khi biết anh Thuần về quê vào ngày 1/7, đối tượng cũng bắt xe từ miền Nam về quê để tìm cách trả thù.

Hùng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng đã lập gia đình, có 1 con trai, vợ đã mất vì bệnh ung thư, bản thân Hùng không có công ăn việc làm ổn định, chuyên sống lang thang các tỉnh phía Nam.

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Từ khóa:   giết người

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