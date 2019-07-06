Nữ lao công bị taxi đâm chết rồi bỏ chạy, người dân ghi dòng chữ cạnh thi thể tìm thủ phạm

Xã hội 06/07/2019 15:08

Nữ lao công bị một chiếc ô tô được cho là taxi tông tử vong rồi bỏ chạy. Người dân liền ghi dòng chữ cạnh thi thể nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng tìm thủ phạm.

Sáng nay (6/7), tại đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ lao công tử vong.

Theo một số người dân, một chiếc ô tô được cho là xe taxi đang lưu thông trên đường Phúc Lợi, quận Long Biên thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người phụ nữ làm nghề lao công khiến người này tử vong tại chỗ.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm nữ lao công nghi bị taxi tông tử vong - Ảnh: FB
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Cạnh thi thể nữ lao công có biển số xe gây tai nạn được người dân ghi lại nhằm hỗ trợ việc điều tra của cơ quan chức năng - Ảnh: FB

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô đã không dừng lại để cứu nạn nhân mà lái xe bỏ đi. Tại hiện trường cạnh nơi nạn nhân nằm xuất hiện dòng chữ ghi lại biển số được cho là của xe gây tai nạn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định dòng chữ này do người dân ghi lại nhằm hỗ trợ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thanh Băng (SN 1968, trú tại Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo vị lãnh đạo Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên, đến trưa cùng ngày, tài xế gây tai nạn là Nguyễn Duy Tình (SN 1984, trú Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) đã đến công an trình diện, theo NLĐ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

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