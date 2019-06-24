Chân dung thanh niên 19 tuổi ở Vũng Tàu chạy Exciter tông 3 người đi bộ thương vong

Xã hội 24/06/2019 15:28

Nam thanh niên 19 tuổi ở Vũng Tàu gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hôm nay (24/6), Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quang Thủy (19 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi điều khiển xe motor tông 2 người đi bộ tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Đặng Quang Thủy gây tai nạn ở Vũng Tàu rồi bỏ chạy - Ảnh: NLĐ

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 23/6, Thủy điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước cổng chợ Phước Hòa (phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ) thì đâm vào ông Huỳnh Việt Thắng (60 tuổi, ngụ Cà Mau) và bà Bùi Thị Thêm (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng một cháu nhỏ đang đi bộ sang đường ở nơi có vạch kẻ cho người đi bộ.

Sau cú va chạm, bà Thêm văng ra phía trước đầu xe motor của Thủy và bị cán lên người. Ông Thắng cũng bị ngã xuống đường và bị một xe motor khác do anh Trần Trường Giang (19 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển cùng chiều tông phải.

Hậu quả, ông Thắng và bà Thêm đã tử vong. Còn cháu bé đi cùng bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu. Riêng anh Giang ngã xuống đường bị thương.

Sau khi gây ra tai nạn ở Vũng Tàu, Thủy điều khiển xe motor rời khỏi hiện trường. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chiếc xe motor do Thủy điều khiển, gây ra vụ tai nạn ở Vũng Tàu là của chị gái Thủy đứng tên. Không lâu sau, công an bắt được Đặng Quang Thủy khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm Vũng Tàu

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