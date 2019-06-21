Sau khi bị xe khách tông, nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, nạn nhân vừa tổ chức lễ cưới vào buổi sáng thì tối cùng ngày gặp nạn.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 18/6 vừa qua tại km100+200, quốc lộ 17, đoạn qua bản Chàm, xã Tam Tiến (Yên Thế) khiến một người tử vong. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Phương (sinh năm 1999, ngụ thôn Ao Tuần, xã Canh Nậu, Yên Thế). Vào ngày xảy ra sự việc, Phương điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 17, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe khách mang biển số 29B 008.69 do tài xế Lục Xuân Thiểm (sinh năm 1985, trú tại xã Đồng Vương, Yên Thế) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến Phương và xe máy bị văng xa nhiều mét. Mặc dù người dân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, vào ngày 18/6 Phương vừa tổ chức xong đám cưới thì buổi tối gặp nạn.

Trước đó, vụ việc chú rể bị điện giật tử vong trong ngày cưới tại Khánh Hòa đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Chú rể bị điện giật tử vong trong ngày cưới Chú rể bị điện giật thương tâm ngay trong ngày cưới - Ảnh: Internet Vào ngày 23/5, tại Khánh Hòa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến anh Trần Ngọc Thạch (25 tuổi) tử vong ngay trong ngày cưới của mình. Lúc xảy ra sự việc, anh Thạch thấy khung rạp bằng sắt bị lún, có nguy cơ ngã sau trận mưa vào tối hôm trước nên đã cùng người nhà đến chuyển sang nơi khác. Ngay khi cả nhóm đang loay hoay dời trụ thì phần mái rạp vướng vào đường dây điện khiến cả nhóm bị điện giật. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Thạch đã tử vong.

Khánh Hòa: Chú rể bị điện giật tử vong ngay trong ngày cưới, cô dâu khóc ngất bên thi thể chồng Mưa lớn khiến rạp cưới bị sập, người thân giúp chú rể đang dựng lại rạp thì bị điện giật. Thấy vậy anh T. lao vào cứu và bị điện giật tử vong.

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