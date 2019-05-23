Khánh Hòa: Chú rể bị điện giật tử vong ngay trong ngày cưới, cô dâu khóc ngất bên thi thể chồng

Xã hội 23/05/2019 16:59

Mưa lớn khiến rạp cưới bị sập, người thân giúp chú rể đang dựng lại rạp thì bị điện giật. Thấy vậy anh T. lao vào cứu và bị điện giật tử vong.

Đám cưới là ngày vui nhất cuộc đời. Thế nhưng đối với cặp đôi ở thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì đó lại là ngày tang thương nhất khi chú rể bị điện giật tử vong.

Khánh Hòa: Chú rể bị điện giật tử vong ngay trong ngày cưới, cô dâu khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh 1
Rạp cưới thành rạp đám tang vì chú rể tử vong do điện giật - Ảnh: Internet

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay (23/5). Nạn nhân là anh T.T.T (sinh năm 1995, trú Tân Lập, xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa).

Theo đó, cơn mưa dông vào tối 22/5 khiến rạp cưới bị sập. Sáng nay, hai người anh em của chú rể cùng nhau sửa lại rạp. Tuy nhiên, trong quá trình sửa cả hai bị điện giật.

Khánh Hòa: Chú rể bị điện giật tử vong ngay trong ngày cưới, cô dâu khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh 2

Khánh Hòa: Chú rể bị điện giật tử vong ngay trong ngày cưới, cô dâu khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh 3
Cô dâu và người thân bàng hoàng, đau đớn trước cái chết bất ngờ của chú rể - Ảnh: Internet

Thấy vậy, anh T. lao vào kéo anh em của mình ra nhưng không may bị nguồn điện truyền vào người dẫn đến tử vong.

Hai người anh em của chú rể sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã may mắn thoát chết, hiện đã được xuất viện.

Khánh Hòa: Chú rể bị điện giật tử vong ngay trong ngày cưới, cô dâu khóc ngất bên thi thể chồng - Ảnh 4
Hình ảnh cô dâu khóc ngất bên thi thể người chồng sắp cưới khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh: Internet

Sự việc khiến người thân, bạn bè của cô dâu, chú rể vô cùng bàng hoàng và đau đớn. Chứng kiến cảnh cô dâu khóc ngất bên thi thể chú rể chưa kịp làm đám cưới đã tử vong, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Cách phòng tránh điện giật khi trời mưa

Một trong những nguy cơ gây tử vong tiềm ẩn trong những ngày mưa gió chính là điện giật. Để phòng tránh bị điện giật trong những ngày mưa, mọi người nên lưu ý những điều sau:

Rút hết tất cả các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm điện. Tuyệt đối không đứng trú mưa ở chân cột điện hay dưới mái hiên trạm biến áp. Không được chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao. Không được tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời.

Những lưu ý khi gặp người bị điện giật

Nếu phát hiện người bị điện giật phải bình tĩnh quan sát trước khi tiếp cận nạn nhân. Đóng hết cầu dao điện trong nhà, sử dụng các vật dụng khô như cây gỗ để tách nạn nhân ra khỏi dòng điện. Sơ cứu cho nạn nhân và gọi xe cấp cứu hoặc đưa nạn nhân vào bệnh viện.

2 công nhân bị điện giật vì giàn giáo chạm dây điện

2 công nhân bị điện giật vì giàn giáo chạm dây điện

Trong lúc đang bắt giàn giáo thì chạm hệ thống dây điện, 2 công nhân bị điện giật gây bỏng.

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