Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ'

Xã hội 05/05/2019 10:27

Chứng kiến cảnh hai cánh tay anh trai bị hoại tử phải cưa dần, gia đình lại không có tiền chữa trị, cô em gái đã nhiều lần nghĩ đến việc mua thuốc chuột cho cả nhà uống để không phải chịu cảnh khổ cực này nữa.

Chúng tôi đến gặp gia đình chị Lê Thị Tiền (37 tuổi, ngụ ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) trong một buổi sáng nóng bức tại Sài Gòn.

Ngồi trước hành lang bệnh viện Chợ Rẫy, khi nhắc đến người chồng hiền lành nhưng số khổ của mình, chị Tiền lại không cầm được nước mắt. Người nhà phải an ủi thật lâu chị mới bình tĩnh chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình.

Theo lời kể của chị Tiền, anh Phan Văn Kiệt (sinh năm 1984, ngụ ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, chồng chị Tiền) là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Anh chị có tất cả 4 đứa con, hai con gái lớn đã lập gia đình, chỉ còn vợ chồng chị và hai đứa con nhỏ sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp.

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 1
Mẹ của anh Kiệt bị tai biến suốt 14 năm nay, mọi sinh hoạt đều do vợ chồng anh Kiệt chăm lo -  Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 2

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 3
Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Kiệt - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vì không có đất canh tác, anh Kiệt phải làm thợ hồ để kiếm sống qua ngày. Với tiền công chỉ hơn 200 nghìn mỗi ngày, anh không chỉ trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình mà còn phải chăm lo cho người mẹ già bị tai biến suốt 14 năm và người cha mắc bệnh ung thư dạ dày.

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 4
Đứa con trai nhỏ của vợ chồng anh vẫn ngây thơ chưa biết hết những khó khăn mà gia đình đang phải trải qua - Ảnh: Gia đình cung cấp

Dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình anh luôn rộn rã tiếng cười. Vợ chồng anh đang cố gắng dành dụm tiền để năm sau cho đứa con trai út được vào lớp 1 học chữ để sau này không phải chịu khổ.

Chưa dành dụm được bao nhiêu thì vào cuối tháng 4, trong một buổi đi làm, anh Kiệt bị điện giật, rơi từ giàn giáo cao khoảng 4m xuống đất. Sau khi sơ cứu, đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ từ chối vì vết thương quá nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 5
Mặc dù bị cắt cụt hai tay, vết thương hành hạ ngày đêm nhưng anh Kiệt không oán trách một lời - Ảnh: Gia đình cung cấp
Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 6
Mỗi khi tỉnh táo, anh Kiệt luôn cầu nguyện mình có thể sống tiếp để về lo cho mẹ già, con nhỏ - Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, hai bàn tay anh Kiệt đã bị hoại tử phải cắt cụt. Sau 4 ngày nằm viện ở đây, anh lại tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Tại đây, anh Kiệt được các bác sĩ chẩn đoán bị suy gan thận, một bên thận đã bị cháy, nám gan, tim cũng bị ảnh hưởng. Hiện, phần cánh tay còn lại của anh Kiệt vẫn đang tiếp tục hoại tử và có nguy cơ sẽ bị cắt tiếp.

Hay tin chồng gặp nạn, vợ không có lấy 10 nghìn để đón xe

Kể về ngày anh Kiệt gặp nạn, chị Tiền thuật lại với chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn: “Nghe tin chồng chị bị điện giật, nhưng trong túi chị không có tới 10 nghìn. Ba chồng chị mới đi phẫu thuật về, trong túi còn có 50 nghìn cũng đưa cho chị bắt xe ôm đi lên với ảnh”.

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 7
Chị Tiền rơm rớm nước mắt khi kể lại ngày chồng gặp nạn nhưng trong người không có đến 10 nghìn để đi xe ôm - Ảnh: Phương Duy

Từ ngày đó, chị Tiền cùng chồng bôn ba khắp nơi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác với hy vọng giành giật được sự sống để anh về với gia đình.

Biết vợ cùng anh chị em cực khổ vì mình nên dù bị cưa mất hai tay, vết thương hành hạ đau đớn nhưng anh Kiệt chẳng than trách nửa lời. Không chỉ vậy, anh còn hết lời động viên mọi người. Những lúc tỉnh táo, anh luôn cầu nguyện để bản thân có thể sống tiếp về lo cho cha mẹ già và hai đứa con nhỏ ở nhà. 

Gia đình kiệt quệ, vợ đau đáu về số tiền chữa bệnh cho chồng

Lúc anh Kiệt nhập viện, may mắn được người chủ quyên tặng hơn 30 triệu đồng. Nhưng đến nay, số tiền ấy cũng chẳng còn bao nhiêu vì gia đình phải chi trả viện phí, thuốc men cho anh. Mặc dù các anh chị em trong gia đình cũng cố gắng giúp đỡ nhưng ai cũng nghèo khổ nên chẳng giúp được bao nhiêu.

Từ ngày anh trai gặp nạn, em gái út của anh Kiệt - cũng làm nghề thợ hồ - đành bỏ hết công việc để vào bệnh viện lo cho anh. Mỗi ngày, để tiết kiệm tiền, chị chỉ dám xin cơm từ thiện để ăn.

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 8
Người thân anh Kiệt cũng chẳng khá giả hơn là mấy. Mỗi ngày mọi người phải cố gắng xin cơm từ thiện ăn để tiết kiệm tiền - Ảnh: Phương Duy
Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 9
Em gái út của anh Kiệt từng nghĩ đến chuyện mua thuốc chuột để cả nhà tự tử nhưng thương anh, thương mẹ rồi lại thôi - Ảnh: Phương Duy

“Nhiều khi khổ quá, muốn mua liều thuốc chuột uống chết hết cho rồi”, hoàn cảnh nghiệt ngã khiến em gái của anh Kiệt không ít lần suy nghĩ tiêu cực. Thế rồi khi nhìn thấy anh trai đang cố gắng từng ngày với mong ước “anh ráng sống để về lo cho mẹ”, chị lại tiếp tục cố gắng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Tuyết Liễu, trưởng ấp Ngã Bát cho biết gia đình anh Kiệt có hoàn cảnh khá khó khăn. Tại địa phương, anh Kiệt là người chăm chỉ, hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm láng giềng.

Ngậm ngùi ước mơ của người thợ hồ bị cưa cụt hai tay vì điện giật: 'Chỉ mong được sống về lo cho cha mẹ già và con thơ' - Ảnh 10
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Kiệt - Ảnh: Gia đình cung cấp

Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ có những mạnh thường quân, nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ gia đình anh Kiệt qua cơn khó khăn để anh sớm trở về với gia đình, chăm lo cho mẹ già, con thơ.

 

Để ủng hộ gia đình anh Phan Văn Kiệt, quý độc giả có thể liên hệ trực tiếp tại:

Khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

SĐT: 0911104355 (Tống Thoại My, cháu ruột anh Kiệt)

Hoặc gửi qua STK: 070096868330

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Ninh Kiều, Cần Thơ.

Xót xa bé trai 1 tuổi gồng cứng người vì di chứng bại não

Xót xa bé trai 1 tuổi gồng cứng người vì di chứng bại não

Không nghe tiếng bi bô gọi ba, anh hốt hoảng đi tìm thì phát hiện con nằm sõng xoài giữa nền nhà tắm.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn nhịp cầu nhân ái

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 7 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản