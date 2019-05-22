Trong lúc cô dâu, chú rể đang tổ chức đám cưới thì bị sét đánh trúng. Vụ tai nạn khiến chú rể tử vong, cô dâu và 15 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đám cưới là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người. Thế nhưng đối với cặp đôi dưới đây, ngày cưới lại trở thành ngày tang thương nhất.

Theo đó, cặp đôi Ấn Độ đang tổ chức lễ cưới vào ngày 15/5 thì trời đổ mưa to, kèm theo dông và sét. Cô dâu, chú rể cùng 15 người khách có mặt tại đây không may bị sét đánh trúng. Mặc dù được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng chú rể đã qua đời. Cô dâu và 15 nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Chú rể tử vong, cô dâu cùng 15 quan khách bị thương nặng vì bị sét đánh trong đám cưới - Ảnh minh họa: Internet

Ở nước ta, thời gian qua có không ít trường hợp tử vong thương tâm vì bị sét đánh.

Mới đây nhất, vào ngày 19/3, cô gái tên Tránh Thị Sinh (sinh năm 1997, ngụ xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang đứng trước hiên nhà sau khi ăn sáng cùng gia đình thì bị sét đánh trúng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Cách phòng tránh sét

Khi ở ngoài trời lúc đang xảy ra mưa dông, bạn cảm thấy lông, tóc dựng đứng thì có nguy cơ bị sét đánh. Lúc này hãy chụm hai chân lại, dùng tay bịt tai, cúi thấp người chỉ để hai bàn chân chạm đất. Sau khi sét đánh khoảng 7 – 10 phút thì bạn có thể trở về trạng thái bình thường.

Nếu đang ở trong nhà, bạn nên đứng tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện. Ngoài ra bạn cũng không nên đến gần những nơi ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước và đặc biệt không dùng điện thoại trừ trường hợp cần thiết.

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