Clip khoảnh khắc xe tải tông vào xe khách khiến hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình

Xã hội 17/06/2019 15:11

Đoạn clip ghi lại cảnh xe tải đâm sầm vào xe khách ở Hòa Bình dẫn đến tai nạn thảm khốc khiến ai xem xong cũng không khỏi rùng mình.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng nay tại khu vực Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được lan truyền trên mạng thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, ngay khi chiếc xe tải vừa quẹo phải tại ngã ba Đồng Bảng thì xảy ra va chạm với chiếc xe khách lưu thông ở hướng ngược lại. Chiếc xe tải đã đâm trực diện vào phía ghế lái của xe khách rồi lật ngang, trượt dài trên đường. Trong khi đó, chiếc xe khách sau khi bị tông đã dừng hẳn rồi lui ngược lại phía sau một đoạn khá dài.

Clip khoảnh khắc xe tải tông vào xe khách khiến hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 1
Hình ảnh kinh hoàng được camera bên đường quay lại - Ảnh cắt từ clip

Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong và gần 40 người khác bị thương. Theo báo cáo từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chiếc xe khách mang biển số 27B-00371 thuộc Công ty TNHH Long Giang (tỉnh Điện Biên), có tốc độ cuối cùng vào lúc 0 giờ 17 phút là 52km/giờ, trước đó 10 giây và 20 giây tốc độ lần lượt là 51 và 56km/giờ. Trong khi đó, chiếc xe tải mang biển số của Lào UN-8500 không có dữ liệu tốc độ.

Clip khoảnh khắc xe tải tông vào xe khách khiến hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 2

Clip khoảnh khắc xe tải tông vào xe khách khiến hơn 40 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 3
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Internet

Sau tai nạn, chiếc xe tải lật ngang nằm trên đường, phần thùng xe vỡ bung, đầu xe biến dạng, sắt trong thùng xe văng tung tóe khắp nơi. Chiếc xe khách bị nát phần đầu, một bên hông xe cũng bị hư hỏng nặng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng 17/6, chiếc xe tải mang biển số  UN-8500 di chuyển theo hướng từ Sơn La – Hà Nội, khi đến Km134+300 thì xảy ra va chạm với xe khách mang biển số 27B-003.71 di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, hai người chết trên đường đưa đi cấp cứu, gần 40 người khác bị thương. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:

Theo đó, 3 người được xác định đã tử vong gồm:

  1. Cao Xuân Hồng (1974, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) - lái xe khách
  2. Trần Văn Khiên (1986, Đồng Văn, Vĩnh Phúc)
  3. Lương Thu Hà (2002, Tuần Giáo, Điện Biên)

Các nạn nhân bị thương:

  1. Tạ Văn Minh (1984, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
  2. Đỗ Văn Huy (2007, Cẩm Linh, Ba Vì, Hà Nội)
  3. Là Thị Chung (1986, Tuần Giáo, Điện Biên)
  4. Lương Văn Túc (1985, Bắc Quang, Hà Giang)
  5. Nguyễn Thị Thương (1982, Yên Lạc, Vĩnh Phúc)
  6. Lưu Thị Nam Trang (2003, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
  7. Nguyễn Thị Tuyết (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  8. Cháu Nguyễn Thanh Huyền (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)- chuyển tuyến
  9. Cháu Nguyễn Thị Hồng Oanh (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - chuyển tuyến
  10. Nguyễn Thị Huyền Trang (1999, Điện Biên), Chuyển tuyến
  11. Quảng Thị Phương (1997, Tuần Giáo, Điện Biên) - chuyển tuyến
  12. Lò Thị Biên (1973, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)
  13. Lò Thị Thương (2002, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)
  14. Lò Thị Lưu (1999, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)
  15. Nguyễn Duy Cường (1999, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  16. Lê Tiến Đạt (1991, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  17. Nguyễn Tuấn Anh (1998, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  18. Bùi Thu Hằng (1980, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)
  19. Trần Trung Thành (1977, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)
  20. Tòng Thị Vui (1998, Búng Lao, Điện Biên)
  21. Đào Thế Anh (1994, Ba Vì, Hà Nội) - phụ xe khách
  22. Lê Văn Hiệp (1992, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  23. Lê Thị Huế (1995, Tuần Giáo, Điện Biên)
  24. Lại Việt Hùng (1995, Tập thể CAH Thuận Châu, Sơn La)
  25. Đinh Hoàng Việt (1984, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương)
  26. Lê Thị Quỳnh Loan (1990, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương)
  27. Nguyễn Thư Quỳnh (1984, Cao Dương, Thanh Oai) – lái xe tải
  28. Lò Văn Hịa (1982, Mường Âm, Điện Biên)
  29. Lò Văn Thu (2001, Thuận Châu, Sơn La)
  30. Lê Thị Khánh Huyền (2006, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
  31. Lê Thị Huyền (1993, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  32. Lò Thị Nón (1994, Mường Bán, Thuận Châu, Sơn La)
  33. Nguyễn Đình Chính (1995, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
  34. Lưu Thị Kim Yên (1963, Tuần Giáo, Điện Biên)
  35. Lương Văn Tân (1986, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La)
  36. Hà Văn Chang (1984, Hậu Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì)

Ngoài ra, còn 2 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Nguồn: ANTĐ

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