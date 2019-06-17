Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng nay tại khu vực Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được lan truyền trên mạng thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, ngay khi chiếc xe tải vừa quẹo phải tại ngã ba Đồng Bảng thì xảy ra va chạm với chiếc xe khách lưu thông ở hướng ngược lại. Chiếc xe tải đã đâm trực diện vào phía ghế lái của xe khách rồi lật ngang, trượt dài trên đường. Trong khi đó, chiếc xe khách sau khi bị tông đã dừng hẳn rồi lui ngược lại phía sau một đoạn khá dài.

Hình ảnh kinh hoàng được camera bên đường quay lại - Ảnh cắt từ clip

Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong và gần 40 người khác bị thương. Theo báo cáo từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chiếc xe khách mang biển số 27B-00371 thuộc Công ty TNHH Long Giang (tỉnh Điện Biên), có tốc độ cuối cùng vào lúc 0 giờ 17 phút là 52km/giờ, trước đó 10 giây và 20 giây tốc độ lần lượt là 51 và 56km/giờ. Trong khi đó, chiếc xe tải mang biển số của Lào UN-8500 không có dữ liệu tốc độ.