Theo chia sẻ của ông Vì Văn Hảo, trưởng Công an xã Đồng Bảng trên Dân Việt, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày đã có 4 nạn nhân tử vong (con số ban đầu là 3).

Sáng nay, tại Km134+300 trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến gần 40 người thương vong.

Chiếc xe tải lật ngang trên đường - Ảnh: Internet

Hiện trường ám ảnh của vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong số gần 40 nạn nhân được đưa vào bệnh viện, có 3 người bị chấn thương sọ não và gãy cột sống phải đưa lên tuyến trên cấp cứu.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng 17/6, chiếc xe tải mang biển số Lào UN – 8500 di chuyển theo hướng từ Sơn La – Hà Nội, khi đến Km134+300 thì xảy ra va chạm với ô tô khách mang biển số 27B – 003.71 di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến tài xế tử vong tại chỗ, hai người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, gần 40 người khác bị thương.

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng này - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, lật ngang bên lề đường, phần đầu và hông chiếc xe khách bị biến dạng. Ngay khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, khắc phục hậu quả.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:

Theo đó, 3 trong 4 người được xác định đã tử vong gồm:

1. Cao Xuân Hồng (1974, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) - lái xe khách

2. Trần Văn Khiên (1986, Đồng Văn, Vĩnh Phúc)

3. Lương Thu Hà (2002, Tuần Giáo, Điện Biên)

Các nạn nhân bị thương:

1. Tạ Văn Minh (1984, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc)

2. Đỗ Văn Huy (2007, Cẩm Linh, Ba Vì, Hà Nội)

3. Là Thị Chung (1986, Tuần Giáo, Điện Biên)

4. Lương Văn Túc (1985, Bắc Quang, Hà Giang)

5. Nguyễn Thị Thương (1982, Yên Lạc, Vĩnh Phúc)

6. Lưu Thị Nam Trang (2003, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

7. Nguyễn Thị Tuyết (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

8. Cháu Nguyễn Thanh Huyền (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)- chuyển tuyến

9. Cháu Nguyễn Thị Hồng Oanh (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - chuyển tuyến

10. Nguyễn Thị Huyền Trang (1999, Điện Biên), Chuyển tuyến

11. Quảng Thị Phương (1997, Tuần Giáo, Điện Biên) - chuyển tuyến

12. Lò Thị Biên (1973, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)

13. Lò Thị Thương (2002, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)

14. Lò Thị Lưu (1999, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)

15. Nguyễn Duy Cường (1999, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

16. Lê Tiến Đạt (1991, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

17. Nguyễn Tuấn Anh (1998, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

18. Bùi Thu Hằng (1980, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)

19. Trần Trung Thành (1977, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)

20. Tòng Thị Vui (1998, Búng Lao, Điện Biên)

21. Đào Thế Anh (1994, Ba Vì, Hà Nội) - phụ xe khách

22. Lê Văn Hiệp (1992, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

23. Lê Thị Huế (1995, Tuần Giáo, Điện Biên)

24. Lại Việt Hùng (1995, Tập thể CAH Thuận Châu, Sơn La)

25. Đinh Hoàng Việt (1984, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương)

26. Lê Thị Quỳnh Loan (1990, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương)

27. Nguyễn Thư Quỳnh (1984, Cao Dương, Thanh Oai) – lái xe tải

28. Lò Văn Hịa (1982, Mường Âm, Điện Biên)

29. Lò Văn Thu (2001, Thuận Châu, Sơn La)

30. Lê Thị Khánh Huyền (2006, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

31. Lê Thị Huyền (1993, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

32. Lò Thị Nón (1994, Mường Bán, Thuận Châu, Sơn La)

33. Nguyễn Đình Chính (1995, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

34. Lưu Thị Kim Yên (1963, Tuần Giáo, Điện Biên)

35. Lương Văn Tân (1986, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La)

36. Hà Văn Chang (1984, Hậu Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì)

Ngoài ra, còn 2 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Nguồn: ANTĐ

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