Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương

Tin nóng 17/06/2019 08:04

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Hòa Bình vào rạng sáng 17/6 khiến 3 người tử vong và 31 người khác bị thương.

Vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng nay (17/6), tại Km 134+300 trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số Lào UN – 8500, chở sắt vụn đang di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội thì đâm vào chiếc xe khách giường nằm mang biển số 37B – 00371 chạy theo hướng ngược lại.

Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 1Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 2Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 3Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 4Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 5Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 6Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 7

Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 8
Hiện trường ám ảnh của vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 31 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng.

Tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình: Xe khách nát bét, 3 người chết, 31 người bị thương - Ảnh 9
Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

 Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Nữ công nhân đi xe đạp bị xe container cán chết thương tâm giữa ngã tư

Nữ công nhân đi xe đạp bị xe container cán chết thương tâm giữa ngã tư

Trên đường về nhà sau giờ làm, nữ công nhân đi xe đạp đã bị xe container cán chết thương tâm giữa ngã tư.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình tai nạn kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào