Vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng nay (17/6), tại Km 134+300 trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số Lào UN – 8500, chở sắt vụn đang di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội thì đâm vào chiếc xe khách giường nằm mang biển số 37B – 00371 chạy theo hướng ngược lại.