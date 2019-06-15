Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh: Lời khai của tài xế container

Xã hội 15/06/2019 09:35

Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế điều khiển container đã khai báo nguyên nhân gây tai nạn khiến 5 người tử vong. Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong người.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị này đã tạm giữ tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ Bình Định) để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giữa xe container và ô tô khiến 5 người tử vong.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trung khai do buồn ngủ nên điều khiển xe không đúng làn đường dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, kết quả kiểm tra cũng cho thấy tài xế này âm tính với ma túy, trong người không có nồng độ cồn.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh: Lời khai của tài xế container - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng qua, xe đầu kéo container mang biển số 51C - 947.80 kéo theo rơ mooc có biển số 51R - 323.49 lưu thông trên QL22 theo hướng từ Củ Chi (TP.HCM) đi Tây Ninh. Khi đến khu vực cổng chào Tây Ninh thì bất ngờ lao sang làn đường bên trái, tông thẳng vào ô tô mang biển số 51F - 37.000 đi theo hướng từ Tây Ninh về Củ Chi. Chiếc ô tô bị ép một đoạn dài khiến 5 người trên xe đều tử vong.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh: Lời khai của tài xế container - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến gia đình 4 người và tài xế tử vong - Ảnh: Internet

Trong số các nạn nhân, có 4 người cùng một gia đình. Danh tính các nạn nhân bao gồm: Trần Ngọc Hải (sinh năm 1973), Nguyễn Ngọc Thúy (sinh năm 1972, vợ anh Hải), Trần Ngọc Hải My (sinh năm 2010, con của vợ chồng anh Hải), bà Nguyễn Thị Trợ (sinh năm 1930, mẹ vợ của anh Hải, cùng ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và tài xế Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu). Được biết, vào thời điểm trên ông Diệp đang chở gia đình anh Hải đi khám bệnh.

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Vụ tai nạn kinh hoàng ở Tây Ninh vào sáng nay khiến 5 người tử vong. Trong đó ngoài tài xế thì 4 người còn lại đều thành viên trong một gia đình.

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