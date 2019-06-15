Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên quan tài của 4 nạn nhân tử vong trên đường đi khám bệnh, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Chiều qua (14/6), thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã được đưa về nhà để lo hậu sự. Trong 5 nạn nhân tử vong thì có 4 người trong cùng một gia đình đó là anh Trần Ngọc Hải (sinh năm 1973), chị Nguyễn Ngọc Thúy (sinh năm 1972, vợ anh Hải), Trần Ngọc Hải My (sinh năm 2010, con của vợ chồng anh Hải), bà Nguyễn Thị Trợ (sinh năm 1930, mẹ vợ của anh Hải, cùng ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Cả 4 người cùng được tổ chức đám tang trong 1 ngày.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà - Ảnh: Vietnamnet Trong ngày đại tang, chứng kiến cảnh người thân khóc ngất, gọi tên những người đã khuất, những người có mặt không khỏi xúc động. Đau lòng hơn, nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ 9 tuổi. Người thân khóc ngất bên quan tài của các nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo Vietnamnet, gia đình bà Trợ có 8 người con đều đã lập gia đình và sống cách nhà mẹ không xa. Bà Trợ sống cùng người con gái là Nguyễn Kim Tiên (59 tuổi).

Gia đình anh Hải làm nghề in ấn, cách nhà bà Trợ khoảng 8km. Mỗi dịp cuối tuần gia đình thường đưa bé My về nhà ngoại chơi. Mấy ngày gần đây, vì bà Trợ than đau nhức nên mọi người bàn nhau đưa mẹ đi TP.HCM thăm khám. Nhà anh Hải có ô tô riêng, tuy nhiên vì thấy quãng đường xa và không quen địa bàn nên gia đình đã thuê tài xế gần nhà là ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi) lái. Vừa rời khỏi nhà được hơn 40km thì tất cả gặp nạn. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế container ngủ gật - Ảnh: FB Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) đã bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra. Bước đầu, tài xế này khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Tây Ninh: Lời khai của tài xế container Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế điều khiển container đã khai báo nguyên nhân gây tai nạn khiến 5 người tử vong. Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-container-tong-5-nguoi-tu-vong-o-tay-ninh-tang-thuong-canh-nguoi-than-khoc-ngat-ben-4-quan-tai-dat-canh-nhau-328166.html