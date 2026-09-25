Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 25/09/2026 19:57

Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm rồi. Khoảng thời gian này đủ để chúng tôi yêu thương và gắn bó nhau. Về phía mình, tôi biết bản thân không phải người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng tôi chắc chắn, mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. Đi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô ấy, cho dù tôi thiếu thốn, ăn mặc bình thường nhưng với vợ con, tôi chưa bao giờ tiếc một thứ gì.

Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoại tình.

Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm rồi. Khoảng thời gian này đủ để chúng tôi yêu thương và gắn bó nhau. Về phía mình, tôi biết bản thân không phải người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng tôi chắc chắn, mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. Đi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô ấy, cho dù tôi thiếu thốn, ăn mặc bình thường nhưng với vợ con, tôi chưa bao giờ tiếc một thứ gì.

Chỉ có một điều duy nhất, tôi là dân công trình. Thành ra một tháng chỉ ở nhà được chục ngày là cùng. Vợ tôi ở nhà, vừa phải cơm nước chăm con, vừa phải quán xuyến việc gia đình. Vì thế ngày nào không đi công tác, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho vợ con.

Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Dự kiến là nửa tháng sẽ về, vậy mà công việc kéo dài đến hơn một tháng. Lâu ngày không gặp vợ, tôi muốn tặng cô ấy một món quà nên mới mua cho cô ấy đôi bông tai, bình thường vợ tôi rất thích đeo bông tai. Vì thế, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích.

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy chúng tôi vẫn bình thường. Cho đến khi cho các con đi ngủ xong, tôi mới lôi món quà tặng vợ. Điều khiến tôi bất ngờ là phản ứng của vợ tôi. Vừa thấy đôi bông tai, cô ấy giật thót rồi làm rơi xuống đất. Rồi vợ tôi quỳ rạp xuống khóc: "Anh biết chuyện này từ bao giờ?".

Linh tính có chuyện không đúng, tôi kéo vợ lên chất vấn. Chỉ qua vài câu hỏi gài, cô ấy đã nói tất cả. Rằng cô ấy đang ngoại tình với huấn luyện viên yoga của mình. Đôi bông tai mà tôi tặng vợ chính là đôi bông tai mà gã kia đã tặng vợ tôi, đó còn là tín vật tình yêu của họ.

Nghe đến đó, tai tôi như ù đi. Mấy ngày nay, vợ tôi luôn miệng nói sẽ không tái diễn. Nhưng làm sao tôi tin được đây? Công việc của tôi bắt buộc phải xa nhà, rồi đằng nào cô ấy cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Có điều nghĩ đến hai con, tôi lại thấy khó xử. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoại tình.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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