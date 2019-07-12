Thông tin mới gây bất ngờ vụ trộm giết chồng, vợ đâm chết trộm ở Long An

Xã hội 12/07/2019 21:11

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định đình chỉ vụ án trộm giết chồng vợ giết trộm.

Liên quan đến vụ trộm giết chồng vợ giết trộm gây chấn động dư luận xã hội, chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, căn cứ vào lời khai của người chém chết đối tượng đột nhập vào nhà đêm khuya, cơ quan công an xác định bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) gây án mạng chết người là do phòng vệ chính đáng. 

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Công an đình chỉ vụ án trộm giết chồng vợ giết trộm ở Long An - Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 11/3, chị Hằng đang ngủ thì nghe thấy tiếng ẩu đả. Chị ra ngoài kiểm tra thì phát hiện chồng bị Võ Thành Trung (SN 1988, ngụ cùng ấp) sát hại.

Trong cơn hoảng loạn, chị Hằng bế con chạy ra cửa thì bị Trung dùng tay kéo lại. Trong lúc giằng co, Trung dùng hung khí chém thẳng vào người chị Hằng khiến chị bị thương ở lưng và đầu. Nạn nhân quơ được con dao để trên bàn, hướng về phía Trung nhằm dọa đối tượng. Khi đó con dao trúng vào đầu Trung khiến y gục xuống và tử vong sau đó.

Người dân xung quanh nghe tiếng động mạnh nên chạy sang kiểm tra, đưa chị Hằng đi cấp cứu đồng thời báo công an.

Kết quả giám định, chị Hằng bị Trung dùng dao Thái Lan đâm, gây tổng cộng 16 vết thương trên cơ thể, qua giám định, tỉ lệ thương tích 32%. Trong khi đó, Trung cũng bị nhiều vết thương, trong đó có một vết thương nặng ở cổ dẫn đến tử vong.

Trước khi xảy ra vụ việc, Trung tham gia đánh bạc, thua tiền và nợ nần nên đã vay của anh Võ Tấn Hội (chồng chị Hằng) khoảng 60 triệu đồng. Anh Hội nhiều lần đòi nợ nhưng Trung cứ khất lần mãi. Lần cuối cùng anh Hội gặp Trung đòi nợ vào ngày 8/3 và Trung hẹn sáng 11/3 sẽ trả. Rạng sáng 11/3, thay vì trả tiền theo hẹn, Trung lại chuẩn bị dao, găng tay, áo khoác đen và đến nhà anh Hội gây án. Bị chị Hằng nhận diện, Trung định chém chết nạn nhân nhưng đã bị chị Hằng chống trả.

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