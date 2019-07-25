Sáng sớm ngủ dậy, vợ bàng hoàng phát hiện chồng đã chết dưới nền phòng trọ

Xã hội 25/07/2019 17:31

Gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy trả lời, người vợ lại gần kiểm tra thì phát hiện chồng đã chết bất thường trong phòng trọ.

Mới đây, tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ khiến dư luận địa phương xôn xao.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay (25/7), vợ anh Hậu gọi chồng dậy đi làm nhưng không thấy trả lời. Khi lại gần kiểm tra, chị bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất động, cơ thể tím tái nên hô hoán người dân kêu cứu.

Khi mọi người đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong trước đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

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Vợ phát hiện chồng chết bất thường trong phòng trọ - Ảnh: Vietnamnet

Công an thị xã Bến Cát lập tức có mặt phong tỏa bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.  

Theo hàng xóm, anh Hậu sống cùng vợ tại phòng trọ nói trên được hơn 2 năm, cả hai đều làm công nhân tại một khu công nghiệp gần đó.

Đầu tháng 6 vừa qua, ở Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc vợ phát hiện chồng tử vong lúc sáng sớm khiến dư luận xôn xao.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 3/6, bà L.T.K. (53 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thức dậy gọi chồng là ông T. đi làm đồng nhưng không thấy phản hồi. Khi kiểm tra, bà K. bàng hoàng phát hiện ông T. nằm bất động trên vũng máu, thi thể có nhiều vết chém nên báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan.

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Công an khám nghiệm hiện trường nơi ông T. bị sát hại - Ảnh: NĐT

Không lâu sau, công an nhận được tin Trần Văn Đến (35 tuổi, hàng xóm ông T.) đang thoi thóp vì uống thuốc diệt cỏ tự sát nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Nhờ sự điều trị tích cực từ các y bác sĩ, Đến đã qua cơn nguy kịch và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại người hàng xóm.

Theo lời khai, tối 2/6, Đến uống rượu say và về nhà ngủ. Đến 3 giờ sáng hôm sau, Đến thức giấc và nhớ đến việc mâu thuẫn tranh chấp đất với gia đình ông T. trước đây nên bực tức.

Không kìm nén được cơn giận, Đến cầm rựa lẻn vào nhà hàng xóm, chém nhiều nhát vào phần cổ ông T. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, kẻ thủ ác bỏ về nhà, vứt bỏ hung khí rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

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Từ khóa:   giết người

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