Cơ quan công an đã bắt giữ Lưu Minh Nhị (17 tuổi) để điều tra vụ người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ Lưu Minh Nhị (SN 2001, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra vụ người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ, xảy ra ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Tại cơ quan công an, Lưu Minh Nhị khai tối 17/7, sau khi đi chơi về phòng trọ ở phường Bình Hòa đã xảy ra mâu thuẫn với cô ruột là bà Lưu Thị Thu (53 tuổi, quê Kiên Giang).

Nguyên nhân vì bà Thu la rầy Nhị ham chơi game không lo làm ăn. Bực tức, Nhị dùng dao cứa cổ bà Thu tử vong và lấy của nạn nhân một nhẫn vàng. Sau đó, Nhị khóa cửa phòng trọ và rủ bạn gái là N.T.M.C. (15 tuổi, hộ khẩu Bình Dương) bỏ trốn.

Lưu Minh Nhị là hung thủ sát hại người phụ nữ 53 tuổi trong phòng trọ - Ảnh: NLĐ

Đến 7 giờ sáng hôm sau, anh Nguyễn Văn Hiếu (con rể bà Thu) đến phòng trọ của bà để lấy sách về cho con học. Thấy cửa khóa ngoài, anh Hiếu nhìn qua khe cửa thì thấy mẹ vợ nằm bất động trên sàn nhà. Anh liền tri hô với người xung quanh và báo cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nhị và C. liên quan đến vụ án nên phát thông báo và hình ảnh truy tìm 2 đối tượng này. Chỉ vài giờ sau, người dân nhận diện được cặp đôi này đang ngồi chơi game tại một tiệm net ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) nên báo công an tới bắt giữ.

Được biết, bà Thu mới dọn đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng ở với cháu ruột là Nhị và Châu (bạn gái Nhị) khoảng hơn 1 tháng. Bà Thu hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu, Nhi bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.

