Vì tin nhắn lạ, nam thanh niên giết người yêu khi đang bàn chuyện đám cưới

Xã hội 01/08/2019 15:27

Đang bàn chuyện đám cưới, Nguyễn Văn Được ở Long An ra tay giết người yêu vì ghen tuông. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hôm nay (1/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Được (SN 1999, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) để điều tra về hành vi giết người yêu vì ghen. Trước đó, Được đã đến Công an huyện Tân Thạnh đầu thú, khai nhận hành vi sát hại bạn gái.

giet nguoi yeu vi ghen 1
Khu dân cư nơi xảy ra án mạng giết người yêu vì ghen - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo lời khai, Được và chị Lê Kim Diệu (SN 2001, ngụ khu dân cư Kiến Bình) có quan hệ yêu đương nam nữ, cùng làm công nhân trên địa bàn huyện. Khoảng 13 giờ ngày 31/7, biết chị Diệu đang nghỉ phép ở nhà, Được chạy xe máy đến gặp bạn gái để bàn bạc chuyện kết hôn.

Lúc này, cả nhà Diệu đã đi vắng hết, chỉ còn đôi nam nữ ngồi chơi tại phòng khách giữa nhà. Khi đang nói chuyện, điện thoại Diệu có tin nhắn nên cô ra ngoài trả lời rồi quay vào.

Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác nên phải nhắn tin lén lút, Được nổi cơn ghen và cãi vã lớn tiếng với Diệu. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Được dùng đoạn dây dù siết cổ Diệu tử vong, sau đó chạy xe máy rời khỏi hiện trường bỏ trốn.

Bà Hằng (mẹ Diệu) đi làm về phát hiện con gái tử vong nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở. 

Đến tối cùng ngày, Được đã đến trụ sở Công an huyện Bến Lức đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Chân dung thanh niên đâm chết người yêu 18 tuổi trong phòng trọ

Chân dung thanh niên đâm chết người yêu 18 tuổi trong phòng trọ

Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên rút dao giết người yêu trong phòng trọ. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người yêu giết người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản