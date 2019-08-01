Đang bàn chuyện đám cưới, Nguyễn Văn Được ở Long An ra tay giết người yêu vì ghen tuông. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hôm nay (1/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Được (SN 1999, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) để điều tra về hành vi giết người yêu vì ghen. Trước đó, Được đã đến Công an huyện Tân Thạnh đầu thú, khai nhận hành vi sát hại bạn gái.

Khu dân cư nơi xảy ra án mạng giết người yêu vì ghen - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo lời khai, Được và chị Lê Kim Diệu (SN 2001, ngụ khu dân cư Kiến Bình) có quan hệ yêu đương nam nữ, cùng làm công nhân trên địa bàn huyện. Khoảng 13 giờ ngày 31/7, biết chị Diệu đang nghỉ phép ở nhà, Được chạy xe máy đến gặp bạn gái để bàn bạc chuyện kết hôn.

Lúc này, cả nhà Diệu đã đi vắng hết, chỉ còn đôi nam nữ ngồi chơi tại phòng khách giữa nhà. Khi đang nói chuyện, điện thoại Diệu có tin nhắn nên cô ra ngoài trả lời rồi quay vào.

Nghi ngờ bạn gái có người đàn ông khác nên phải nhắn tin lén lút, Được nổi cơn ghen và cãi vã lớn tiếng với Diệu. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Được dùng đoạn dây dù siết cổ Diệu tử vong, sau đó chạy xe máy rời khỏi hiện trường bỏ trốn.

Bà Hằng (mẹ Diệu) đi làm về phát hiện con gái tử vong nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở.

Đến tối cùng ngày, Được đã đến trụ sở Công an huyện Bến Lức đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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