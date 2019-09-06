Hé lộ nguyên nhân vụ vợ chết bí ẩn trong nhà tắm, chồng bị thương nguy kịch ở Gia Lai

Xã hội 06/09/2019 16:40

Nghe tiếng kêu thất thanh, người con trai chạy xuống bếp kiểm tra thì phát hiện mẹ đã tử vong, cha bị thương nguy kịch.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Khánh (SN 1979, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra vụ án chồng giết vợ rồi tự sát.

Nạn nhân là chị Hồ Thị Tâm (SN 1985, vợ Khánh). Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 2/9, sau khi đi làm về, vợ chồng Khánh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khánh xô xát, giật điện thoại của vợ rồi ra tay hành hung. Thấy bố mẹ cãi nhau, cháu H. (SN 2008) và N. (SN 2012) chạy vào can ngăn. Khi Khánh dùng dao dọa chém thì chị Tâm dắt 2 con sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Sau đó Khánh qua xin lỗi và đưa vợ con về nhà. Chị Tâm cùng hai con ngủ trong phòng ngủ, còn Khánh ngủ ở phòng khác gần bếp. 

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Hiện trường vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở Gia Lai - Ảnh: Người Lao Động

Đến khoảng 6 giờ sáng 3/9, cháu H. nghe tiếng cha gọi nên đi xuống nhà bếp. Lúc này Khánh đang nằm dưới nền đất, trên người có nhiều vết thương. Cháu bé lập tức gọi hàng xóm qua cứu giúp. Sau đó người dân tiếp tục phát hiện chị Tâm nằm chết trong phòng tắm với nhiều vết thương vùng cổ và lưng nên trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ khám nghiệm hiện trường, đưa Khánh vào bệnh viện cấp cứu. Do được phát hiện kịp thời nên Khánh đã qua cơn nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, Khánh đã thừa nhận hành vi giết vợ.

Do Khánh hay uống rượu, ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 3/9, do nghi ngờ chị Tâm ngoại tình, Khánh dùng dao trong bếp giết vợ rồi tự sát, theo Người Lao Động.

Gia Lai: Vợ chết bí ẩn trong nhà tắm, chồng nguy kịch dưới bếp với nhiều vết thương

Gia Lai: Vợ chết bí ẩn trong nhà tắm, chồng nguy kịch dưới bếp với nhiều vết thương

Vụ án giết người khiến đôi vợ chồng thương vong ở Gia Lai đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   giết người

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