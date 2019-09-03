Gia Lai: Vợ chết bí ẩn trong nhà tắm, chồng nguy kịch dưới bếp với nhiều vết thương

Xã hội 03/09/2019 18:24

Vụ án giết người khiến đôi vợ chồng thương vong ở Gia Lai đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang kết hợp với Công an huyện Chư Sê tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án giết người gây xôn xao dư luận địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Hồ Thị Tâm (35 tuổi, trú thị trấn Chư Sê) đã tử vong và anh Lê Văn Khánh (40 tuổi, chồng chị Tâm) hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2/9, chị Tâm đi làm tóc về thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Khánh lấy dao đe dọa nên chị Tâm đưa 2 con chạy sang hàng xóm lánh nạn. Sau đó, Khánh đã sang nhà hàng xóm nhận lỗi đồng thời đưa vợ con về nhà.

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Hiện trường vụ giết người ở Gia Lai - Ảnh: NLĐ

Sáng sớm hôm sau, người con trai lớn phát hiện cha bất tỉnh trên vũng máu, còn mẹ tử vong trong nhà tắm với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc cho cơ quan chức năng đưa anh Khánh đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Theo hàng xóm, thời gian gần đây vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân vì anh Khánh thường xuyên uống rượu và ghen tuông với chị Tâm. Nhiều người dân nhận định có thể vì ghen tuông nên người chồng giết vợ rồi tự tử.

Tuy nhiên nguyên nhân vụ việc chính xác vẫn đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ. Hiện anh Khánh đang cấp cứu nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai. 

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Từ khóa:   chồng giết vợ rồi tự tử

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