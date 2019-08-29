Cơ quan công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ vì tranh chấp trong lúc lấy xe máy đi mua thuốc lá.

Hôm nay (29/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quốc (SN 1990, trú huyện Xuyên Mộc) để điều tra vụ án chồng giết vợ xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm Hồ Quốc khai nhận hành vi giết người tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Bà Rịa Vũng Tàu

Nạn nhân là chị Trần Thị H. (SN 1994, vợ của Quốc). Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26/8, Quốc đang ở nhà trông con thì chị H. đi cạo mủ cao su về. Khi vợ vừa xuống xe, Quốc đến lấy xe máy để đi mua thuốc lá nhưng chị H. không đưa chìa khóa mà bỏ chạy ra ngoài. Quốc đuổi theo túm tóc, kéo lê vợ đến vị trí gần chiếc xe máy, rồi lấy rựa, gậy sắt ở gần đó đánh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Một lúc sau, mẹ của Quốc đi làm rẫy về phát hiện vụ việc. Được gia đình động viên, Quốc nhờ anh rể chở đến Công an xã Bàu Lâm đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tạm giữ hình sự Hồ Quốc để điều tra làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra vụ chồng cứa cổ vợ vì mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 8 giờ sáng 9/8, Trần Anh Quốc (SN 1999, trú xã Bình Triều) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (SN 2000) tại nhà cha mẹ ruột chị Ánh.

Lời qua tiếng lại, Quốc đã dùng dao rọc giấy cứa cổ chị Ánh. Thấy vậy, Nguyễn Thị Minh (em ruột chị Ánh) đã chạy vào can ngăn và không may bị anh Quốc đâm trúng tay bị thương nhẹ.

Sau khi cứa cổ vợ, Quốc đã dùng dao cứa cổ tự sát. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa anh Quốc và chị Ánh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, chị Ánh vừa sinh con trai được một tháng tuổi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Vợ cũ thường xuyên đăng ảnh lên Facebook, chồng dùng dao đâm chết rồi đi đầu thú Thấy vợ cũ thường xuyên đăng ảnh trên Facebook, Duy nhiều lần đe dọa, đánh đập rồi ra tay giết người. Em gái nạn nhân chạy lại can ngăn cũng bị đâm trọng thương.

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