Phát hiện vợ ngoại tình với tài xế, chồng ra tay giết người rồi đến công an đầu thú.

Chiều nay (16/8), TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Dân (SN 1975, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chị Đào Thị Kỳ (SN 1977, vợ Dân) có quan hệ bất chính với Phùng Trương Vũ (SN 1991, ngụ thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Vũ là lái xe của công ty do Dân làm giám đốc. Chiều 19/2, Dân đi mua con dao dài khoảng 35 cm về nhà với mục đích đe dọa vợ nhưng được hàng xóm phát hiện, can ngăn.

Sau đó, Dân nói với vợ sẽ đuổi việc Vũ, đồng thời giao quyền quản lý công ty cho con trai nhưng chị Kỳ không đồng ý. Người phụ nữ này cho rằng, Vũ còn nợ 495 triệu đồng nhưng chưa viết giấy mượn tiền nên để Vũ ở lại làm việc trả nợ.

Bị cáo Trần Văn Dân - Ảnh: Vietnamnet

Chiều 25/2, Dân cùng con trai hẹn Vũ ra quán cafe và yêu cầu trả nợ. Tại đây, Vũ trả cho Dân 95 triệu đồng và viết giấy nợ 400 triệu đồng.

Tối cùng ngày, vợ chồng Dân lại xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Tức giận, chị Kỳ điều khiển xe máy ra khỏi nhà.

Lát sau, chị Kỳ quay về, giữa hai vợ chồng lại tiếp tục cãi vã. Trong lúc tức giận, Dân lấy dao đe dọa vợ. Chị Kỳ van xin tha lỗi nhưng bị Dân đâm 1 nhát vào người.

Sau khi đâm vợ, Dân gọi 2 người con ở tầng trên xuống đưa chị Kỳ đi cấp cứu. Đến rạng sáng hôm sau, chị Kỳ tử vong. Dân đến Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) đầu thú.

Tại phiên tòa, Dân khai do vợ ngoại tình đã lâu, nhiều lần vào nhà nghỉ với Vũ, khuyên ngăn nhiều lần nhưng không được nên đã ra tay giết vợ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên người chồng giết vợ 9 năm tù giam.

Vợ bầu bị điện giật chết trong nhà tắm, chồng vào cứu cũng tử vong thương tâm Đôi vợ chồng không đi làm hơn 1 ngày, người thân mới tới nhà và phát hiện ra vụ điện giật chết người. Đau lòng hơn là người vợ còn đang mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-giam-doc-bi-giet-vi-ngoai-tinh-voi-tai-xe-cua-chong-334719.html