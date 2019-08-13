Phát hiện bí mật kinh khủng của chồng ngay trong ngày cưới, cô dâu ôm tiền mừng trả thẳng bố mẹ chồng

"Đây là ảnh cưới của em, nhưng hôm nay em quyết định sẽ đốt hết, đốt sạch. Không ngờ cuộc đời em có lúc lại éo le như phim Ấn Độ nghìn tập thế này.

Câu nói "30 chưa phải là Tết" quả thật rất đúng với cô dâu trong câu chuyện dưới đây. Cô gái trẻ phát hiện chồng ngoại tình với một bà cô già hơn anh ta cả chục tuổi. Hơn thế nữa, mọi chi phí đám cưới đều do tình già cung cấp. Nhưng rất may mắn, cô đã có một quyết định hoàn toàn chính xác.

Bọn em yêu nhau đến 2 năm mới cưới, nhà cũng cùng làng nên 2 gia đình hiểu và rất quý nhau. Dạo gần đây công việc của chồng em tốt, kiếm đủ mua 1 căn nhà nhỏ cưới xong vợ chồng được ở riêng, cả nhà em mừng lắm.

Các chị có tin được không, hôm qua là ngày cưới của em đấy ạ, và bây giờ em đang ở nhà mẹ đẻ. Cũng vì em nhận ra bộ mặt gã chồng khốn nạn của em đúng thời khắc quan trọng nhất.

Cô dâu trẻ phát hiện chồng ngoại tình ngay trong ngày cưới - Ảnh chụp màn hình

Tuần trước ăn hỏi to nhất làng, đứa nào cũng bảo em tốt số. Hôm nay ngày cưới em lại càng được ưu ái hơn, lúc làm lễ toàn bạn bè, anh chị em họ chồng lên trao vàng. Nhưng đó cũng là căn nguyên của vấn đề em lấy chồng có 1 ngày đã đòi về nhà.

Bạn em nó gọi ra 1 chỗ, khóc lóc bảo lúc nãy em nhờ cầm cho mấy phong bì tiền mừng nhưng không biết rơi đâu. Em với nó đành xắn váy đi tìm. Đi vòng ra vườn sau thì thấy chồng đang nói chuyện điện thoại mặt rất căng thẳng. Em định gọi hỏi han thì giật mình khi lão liên tục nói đến vấn đề tiền nong, tình ái với người nào đó.

Em đứng gần để nghe cho rõ mà chồng không hề biết gì, lúc ấy khách khứa cũng về vãn rồi, có bọn bạn em ở lại dọn giúp và chụp ảnh lưu niệm thôi. Em không dám kể hết nội dung cuộc nói chuyện nữa vì điều em nghe được không đầy đủ và em quá sốc.

Lúc vào phòng thay váy, em hỏi chồng về người đàn bà lúc nãy trong điện thoại, bởi em đang bán tín bán nghi vào nhân vật này, không hề xa lạ gì. Em 'nắn gân' mấy câu mà nó lòi đuôi chuột. Nó cặp với bà già hơn nó cả chục tuổi mấy năm nay mà em không biết gì.

Em ức quá lôi hết hóa đơn mua sắm đám cưới ra hỏi nó, nó hồn nhiên trả lời, chi phí đám cưới là do mụ kia bỏ tiền hết, với điều kiện vẫn làm người tình của chồng em. Nhục nhã không cơ chứ.

Chưa hết nhé, chồng em chả có làm trưởng phòng trưởng phèo gì hết. Quen mẹ máy bay bà già này trên bar, xong phải lòng nhau, nó xui cái gì cũng nghe. Đòi lấy vợ bà ấy cho lấy, bố trí cả anh em bạn bè đồng nghiệp mừng vàng, tiền để sĩ diện với gia đình xong ký vào cái giấy quái quỷ gì như kiểu bán thân cho mụ ta.

Mà chồng em nó còn cãi với em là nó vẫn yêu em, chỉ lợi dụng bà kia, sao nó suy nghĩ nông cạn thế chứ!

Em sợ đến kinh tởm, em tháo hết vàng, vác cả cái hộp tiền mừng đập vào mặt nó, định trả chồng cho bố mẹ chồng mà thương ông bà lo đám xong còn mệt. Em có nằm mơ cũng không tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình.

Thế mà có lần em còn khen mụ tình nhân của chồng tốt tính, thương mụ ấy giàu có mà cô đơn, ai ngờ... Thật đáng sợ, em hận vì mình quá tin tưởng nó để bây giờ mang tiếng 1 đời chồng", tài khoản M.A.N. đăng tải câu chuyện éo le trên một diễn đàn dành cho giới trẻ.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết đã nhận về vô số phản hồi từ hội chị em. Ai nấy đều cho rằng cô gái trẻ đã hoàn toàn đúng khi rời bỏ gã chồng lăng nhăng, ăn bám.

"Cảm thấy may mắn vì đã phát hiện sớm đi em, lúc này chưa bị ràng buộc bởi con cái còn dễ xử lý"; "Chuyện tưởng xui mà hóa hên đấy cô dâu trẻ"; "Chú rể vừa ăn bám vừa suy nghĩ nông cạn, bó tay luôn!"; "Anh ta tưởng thích thì bám vào bà cô giàu có, không thích là rời ra ngay được hả? Rồi anh ta sẽ phải trả giá"; "Ôi càng ngày càng mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân";..., dân mạng bình luận.

Đây cũng là bài học cho phụ nữ, trước khi kết hôn phải tìm hiểu thật kỹ những mối quan hệ của chồng để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra.