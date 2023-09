Thấy vợ cũ thường xuyên đăng ảnh trên Facebook, Duy nhiều lần đe dọa, đánh đập rồi ra tay giết người. Em gái nạn nhân chạy lại can ngăn cũng bị đâm trọng thương.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Lê Đức Duy (29 tuổi, trú huyện Tuy An) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Phạm Lê Đức Duy về hành vi giết người.

Phạm Lê Đức Duy bị khởi tố tội giết người và cố ý gây thương tích - Ảnh: Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi ly hôn, Duy thấy vợ cũ là chị Phan Thị Thu Ngân thường xuyên đăng ảnh lên Facebook nên cho rằng chị Ngân chỉ lo "sống ảo", làm đẹp, không chăm sóc con cái. Duy nhiều lần dùng hung khí đe dọa, hành hung chị Ngân. Nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Sáng 4/7, Duy và vợ cũ được cơ quan chức năng gọi đến hòa giải. Tại đây, nam thanh niên yêu cầu vợ cũ không được tiếp tục đăng ảnh lên mạng xã hội mới bỏ qua sự việc rồi ra về.

Chiều cùng ngày, Duy chạy xe máy mang theo hung khí đến chỗ làm của vợ cũ nhằm gây sự. Vừa thấy vợ, Duy lao tới dùng dao đâm khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Phát hiện sự việc, chị Phan Thị Thu Hiền (em gái chị Ngân) lao vào can ngăn cũng bị Duy đâm trọng thương.

Gây án xong, gã trai đến công an đầu thú và bị khởi tố về hành vi giết người.

Sau đó chị Hiền đã làm đơn yêu cầu giám định thương tật và khởi tố vụ án hình sự. Ngày 5/8, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên xác định chị Hiền bị thương tích 10% nên VKS tỉnh tỉnh Phú Yên có quyết định khởi tố bổ sung với Phạm Lê Đức Duy về hành vi Cố ý gây thương tích.

