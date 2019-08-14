Tranh chấp đất sau ly hôn, nữ giáo viên ở Đắk Nông bị chồng chém gần đứt lìa 2 tay

Xã hội 14/08/2019 10:28

Do tranh chấp đất rẫy sau khi ly hôn, Đương cầm dao chém vợ là nữ giáo viên tiểu học suýt đứt lìa 2 bàn tay. Vụ án chồng chém vợ ở Đắk Nông đang được điều tra làm rõ.

Ngày 13/8, VKSND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Đương (SN 1972, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để điều tra vụ án chồng chém vợ ở Đắk Nông vì tranh chấp đất.

Qua điều tra ban đầu, vào năm 2017, Đương kết hôn với chị Trương Thị Cát (SN 1977, trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong) và có một con chung. Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi cọ, đánh nhau.

Đến tháng 6/2019, Đương và chị Cát được tòa xử ly hôn. Cả hai không yêu cầu tòa án giải quyết về phần tài sản chung mà hai bên tự thỏa thuận. 

Tuy nhiên sau khi ly hôn, Đương và chị Cát tiếp tục xảy ra tranh chấp thửa đất rẫy 4ha tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa).

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Cơ quan công an đang điều tra vụ án chồng chém vợ ở Đắk Nông vì tranh chấp đất đai - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 29/7/2019, chị Cát thuê 3 người vào cắt cỏ trên phần rẫy đang tranh chấp với chồng cũ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đương vào rẫy đuổi những người làm thuê về và yêu cầu chị Cát vào rẫy để nói chuyện. 

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát. Đương dùng dao chém liên tiếp khiến hai bàn tay chị Cát gần đứt lìa. Phát hiện sự việc, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. 

Gây án xong, Đương đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả giám định, chị Cát bị thương tật 72%. Đương bị khởi tố tội danh cố ý gây thương tích.

Vụ án chồng chém vợ ở Đắk Nông đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   cố ý gây thương tích

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