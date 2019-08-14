Vợ bầu bị điện giật chết trong nhà tắm, chồng vào cứu cũng tử vong thương tâm

Xã hội 14/08/2019 15:36

Đôi vợ chồng không đi làm hơn 1 ngày, người thân mới tới nhà và phát hiện ra vụ điện giật chết người. Đau lòng hơn là người vợ còn đang mang thai.

Mới đây, vụ điện giật chết người xảy đến với cặp vợ chồng sống tại Hồ Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người xót xa. Điều đau thương nhất là người vợ khi ấy đang mang thai.

Theo WOB, đôi vợ chồng làm công nhân trong nhà máy. Vào ngày 9/8, cả hai đều không đi làm, quản lý gọi điện cũng không liên lạc được. Đến chiều cùng ngày, anh trai của người chồng cũng làm cùng nhà máy đã quyết định tới nhà kiểm tra.

Khi tới nơi, người anh gọi cửa mãi nhưng không thấy ai trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, người anh trèo lên lối thoát hiểm của căn nhà để lên tầng hai.

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Thai phụ và chồng bị điện giật chết người - Ảnh: WOB

Người đàn ông bàng hoàng phát hiện em trai mình đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, còn em dâu thì nằm sõng soài trong nhà tắm. Quá sợ hãi, người anh lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Tuy nhiên khi đội cứu hộ tới nơi, họ thông báo với người đàn ông rằng em trai và em dâu của anh ta đã tử vong hơn 1 ngày rồi.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đôi vợ chồng tử vong vì điện giật. Máy nước nóng bị rò rỉ điện khiến người vợ bị điện giật chết khi đang tắm. Người chồng chạy vào cứu cũng bị điện giật tử vong.

Theo đồng nghiệp tại nhà máy, đôi vợ chồng có một cô con gái 2 tuổi đang sống ở quê cùng ông bà. Người vợ còn đang mang thai đứa con thứ hai. Sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng cùng đứa trẻ chưa ra đời khiến người thân vô cùng đau lòng, suy sụp. 

Một người hàng xóm sống ở tầng trên cho biết cô từng phát hiện tình trạng rò rỉ điện khi đẩy cửa vào nhà nên báo chủ nhà. Sau đó chủ nhà đã dán một tờ giấy "Có rò rỉ điện" ở ngoài cổng nhưng có lẽ đôi vợ chồng không để ý dẫn đến tai nạn thương tâm.

Sau đó, tòa nhà xảy ra vụ việc đã bị niêm phong tạm thời để điều tra và kiểm tra hệ thống điện. Những cư dân sống trong tòa nhà buộc phải chuyển tới các nhà nghỉ gần đó để ở tạm vài ngày.

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Từ khóa:   chết vì điện giật tai nạn thương tâm

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