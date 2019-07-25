Người mẹ 19 tuổi bị điện giật tử vong khi đang sạc điện thoại, bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ. Đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp nạn vì sử dụng điện thoại khi đang sạc.

Hôm nay (25/7), trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong quá trình sạc điện thoại.

Nạn nhân là Trần Thị Kim (sinh năm 2000, trú xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Theo thông tin từ Saostar, các chứng cứ ở hiện trường cho thấy có thể người này bị điện giật tử vong.

Theo đó vào khoảng 13 giờ ngày hôm qua (24/7), người dân địa phương phát hiện chị Kim tử vong. Theo thông tin ban đầu, có thể chị Kim đang cắm sạc và sử dụng điện thoại thì điện thoại phát nổ gây điện giật. Tại địa phương, nạn nhân và chồng đã có hai con nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Nạn nhân bị điện giật tử vong vì vừa sạc điện thoại vừa dùng - Ảnh: Saostar

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc. Nguyên nhân ban đầu có thể do sạc điện thoại kém chất lượng dẫn đến vụ nổ.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp nạn vì thói quen vừa dùng điện thoại vừa sạc. Cách đây không lâu, một nam thanh niên 22 tuổi đã phải cắt cụt bàn tay vì sử dụng điện thoại khi đang sạc gây nổ.

Nam thanh niên bị cụt bàn tay vì dùng điện thoại khi đang sạc - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 17/6 vừa qua, N.V.D (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát hoàn toàn, chảy nhiều máu, mặt và ngực có một số vết thương nhẹ.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, D. sạc điện thoại bằng cục sạc dự phòng. Lúc D. sử dụng thì cả điện thoại và cục sạc dự phòng bất ngờ phát nổ.

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