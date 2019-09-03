Chồng cũ nhẫn tâm phóng hỏa đốt vợ và con trai ở Sài Gòn

Xã hội 03/09/2019 13:43

Trong lúc vợ cũ và con trai 14 tuổi đang ở trong phòng, người đàn ông đã phóng hỏa đốt phòng trọ khiến cả hai bị thương.

Trao đổi với báo chí, Công an quận 12 cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy bắt đối tượng Võ Quang Nghệ (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Trước đó đối tượng này đã phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 2 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

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Người chồng phóng hỏa đốt phòng trọ khiến vợ và con trai 14 tuổi bị bỏng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 2 giờ ngày 24/8, chị N.T.D (sinh năm 1984, vợ cũ của Nghệ) cùng con trai là V.Q.H.D (sinh năm 2005) đang ở trong phòng trọ nằm trên đường TMT 17, khu phố 4, phường Thạnh Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM thì Nghệ phóng hỏa đốt phòng trọ. Vụ việc khiến chị D. cùng con trai bị bỏng. Sau khi gây án, Nghệ đã rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, 2 nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra sự việc và truy bắt nghi can.

Cách đây không lâu, tại tỉnh Nghệ An cũng vừa xảy ra vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ chỉ vì mâu thuẫn gia đình. Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng 9/8, vì thấy con khóc đêm nên T. tức giận, tranh cãi với vợ. Vì không kiềm chế được cảm xúc nên T. đổ xăng lên người vợ và châm lửa đốt.

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Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng châm lửa đốt vợ rồi ôm con bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân đã nhanh chóng chạy ra lấy nước dội lên người để dập lửa nhưng vẫn bị bỏng. Sau đó, chị được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc để cấp cứu. Về phần T., sau khi gây án, đối tượng đã ôm con rời khỏi nhà.

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Vì người tình U50 không cho vào ngủ cùng, đối tượng Thanh nảy sinh ý định giết người tình rồi tự tử nên mua xăng về đốt phòng trọ.

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