Sau khi nhậu say, vì xảy ra mâu thuẫn nên người chồng tẩm xăng đốt vợ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sáng nay (4/8), trao đổi với báo chí, Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị này đang điều tra vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ xảy ra tại địa phương vào chiều 1/8 vừa qua.

Nạn nhân là bà Triệu Thị Huyền (44 tuổi, tạm trú tại tiểu khu 296 xã Cư M’lan, Ea Súp). Bà Huyền bị chồng “hờ” là ông Lý Văn Dương (38 tuổi, trú cùng địa chỉ với nạn nhân) tẩm xăng đốt.

Sau khi nhậu say, người chồng tẩm xăng đốt vợ khiến nạn nhân bỏng nặng - Ảnh: Tuổi trẻ

Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp vào lúc 15 giờ 51 phút ngày 1/8. Vì vết thương quá nặng, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đến khoảng 18 giờ 28 phút cùng ngày, bà Huyền nhập viện tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng bỏng bụng ngực, hai cánh tay, hai đùi với diện tích hơn 40% cơ thể. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng độ III.

Theo lời kể của bà Huyền trên Tuổi trẻ, sáng ngày xảy ra sự việc, ông Dương mua 5 lít xăng về chia đôi ra hai can rồi pha nhớt vào bên trong để chuẩn bị chạy máy phát cỏ. Lúc này, có người hàng xóm đến rủ vợ chồng ông Dương sang nhà chơi. Sau đó, vì ông Dương nhậu say nên khi cả hai về nhà đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Dương đã túm tóc, đấm nhiều cái vào mặt bà Huyền. Sau đó, đối tượng dùng can xăng gần đó tưới lên người vợ rồi đốt khiến nạn nhân bị bỏng. May mắn người nhà phát hiện, dùng chăn ướt dập lửa nên nạn nhân thoát chết.

Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: VTC

Thấy vợ bị bỏng, ông Dương mới hoảng hồn cùng người nhà đưa bà Huyền đi cấp cứu. Cũng theo nguồn tin trên, ông Dương và bà Huyền sống với nhau như vợ chồng được khoảng 6 năm nay, cả hai có một cô con gái 5 tuổi. Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, ông Dương thường xuyên nhậu say và đánh đập vợ.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

