Nghi người tình U50 có bạn trai, người đàn ông mua xăng về đốt khiến 2 người bị bỏng

Vì người tình U50 không cho vào ngủ cùng, đối tượng Thanh nảy sinh ý định giết người tình rồi tự tử nên mua xăng về đốt phòng trọ.

Chiều nay (30/8), trao đổi với báo chí, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đã tạm thời cho gia đình bảo lãnh nghi can Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, quê Bình Định) để chờ điều tra, xử lý về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người bị bỏng.

Theo thông tin trên Tổ quốc, tối 26/8 Thanh đi nhậu về phòng trọ ngủ nhưng người tình không cho vào nên bực tức, nảy sinh ý định giết người tình là bà V. (49 tuổi, ngụ Thủ Đức) rồi tự tử. Được biết, vào năm 2016, Thanh gặp bà V. rồi nảy sinh tình cảm. Cả hai chuyển về sống chung tại phòng trọ ở quận Thủ Đức và cùng đi bán đậu phộng. Thời gian gần đây, vì mâu thuẫn tình cảm nên hai người thường xảy ra tranh cãi. Thanh nghi ngờ bà V. có bạn trai mới nên mới muốn chia tay với mình.

Vì ghen tuông, Thanh nảy sinh ý định giết người tình - Ảnh: Internet

Sáng 27/8, Thanh đi mua xăng mang về phòng trọ. Lúc này, thấy bà V. còn ngủ, Thanh mở cửa sổ rồi châm lửa ném vào phòng. May mắn nạn nhân phát hiện kịp thời nên chạy ra ngoài thoát thân.

Thấy cháy lớn, anh T.X.V (39 tuổi) và anh L.T.H (30 tuổi) sống gần đó chạy đến dập lửa. Không may, cả hai bị bỏng nặng. Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn Thanh đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau đó không lâu, đối tượng này đã đến trụ sở công an đầu thú.

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