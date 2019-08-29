Đà Lạt: Vợ hoảng loạn, la hét thất thanh khi phát hiện chồng treo cổ tự tử trong phòng trọ

Xã hội 29/08/2019 10:11

Sau khi đi làm về, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tự tử trong phòng trọ. Được biết trong cuộc sống hàng ngày, nạn nhân là người hòa đồng, vui vẻ.

Trưa qua (28/8), sau khi đi làm về, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tự tử ở cửa thông gió trong phòng trọ hai vợ chồng vừa thuê được vài tháng.

Theo thông tin từ Tiền phong, anh Lê Tiến Nghị (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) và vợ đến TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) mưu sinh nhiều năm. Cách đây vài tháng, anh Nghị và vợ đến thuê trọ trên đường Nguyên Tử Lực. Theo nhận xét của hàng xóm xung quanh, vợ chồng anh Nghị ngày thường sống cởi mở, hòa thuận với hàng xóm láng giềng.

treo co tu tu 1
Khu vực phòng trọ người chồng treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người xung quanh không thấy anh Nghị có biểu hiện gì bất thường. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân người chồng tử vong.

Cách đây không lâu, tại Phú Thọ cũng vừa xảy ra một vụ treo cổ tự tử khiến hai vợ chồng trẻ tử vong. Hai nạn nhân được xác định là anh Ma Văn Giáp (sinh năm 1985) và vợ là Đinh Thị Hường (sinh năm 1991, cùng trú tại khu 1, xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

treo co tu tu 2
Hai vợ chồng trẻ tử vong trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào ngày 27/8 người dân phát hiện vợ chồng anh Giáp treo cổ tự tử trong nhà. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng. 

Nữ cán bộ Phòng Giáo dục ở Nghệ An chết trong tư thế treo cổ

Nữ cán bộ Phòng Giáo dục ở Nghệ An chết trong tư thế treo cổ

Trưởng phòng GD&ĐT TX Hoàng Mai (Nghệ An) Nguyễn Viết Lộc xác nhận, một nữ cán bộ vừa tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng tử vong Lâm Đồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản