Sau khi đi làm về, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tự tử trong phòng trọ. Được biết trong cuộc sống hàng ngày, nạn nhân là người hòa đồng, vui vẻ.

Trưa qua (28/8), sau khi đi làm về, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng treo cổ tự tử ở cửa thông gió trong phòng trọ hai vợ chồng vừa thuê được vài tháng.

Theo thông tin từ Tiền phong, anh Lê Tiến Nghị (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) và vợ đến TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) mưu sinh nhiều năm. Cách đây vài tháng, anh Nghị và vợ đến thuê trọ trên đường Nguyên Tử Lực. Theo nhận xét của hàng xóm xung quanh, vợ chồng anh Nghị ngày thường sống cởi mở, hòa thuận với hàng xóm láng giềng.

Khu vực phòng trọ người chồng treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người xung quanh không thấy anh Nghị có biểu hiện gì bất thường. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân người chồng tử vong.

Cách đây không lâu, tại Phú Thọ cũng vừa xảy ra một vụ treo cổ tự tử khiến hai vợ chồng trẻ tử vong. Hai nạn nhân được xác định là anh Ma Văn Giáp (sinh năm 1985) và vợ là Đinh Thị Hường (sinh năm 1991, cùng trú tại khu 1, xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Hai vợ chồng trẻ tử vong trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào ngày 27/8 người dân phát hiện vợ chồng anh Giáp treo cổ tự tử trong nhà. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng.

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