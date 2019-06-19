Bàng hoàng: Vợ treo cổ tự tử, chồng bất ngờ nhảy lầu ngay trong đám tang ở Thái Bình

Xã hội 19/06/2019 10:54

Ngay trong ngày tổ chức đám tang của vợ, người đàn ông 34 tuổi đã leo lên tầng 3 của ngôi nhà rồi nhảy xuống tự tử.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xác nhận đơn vị này đang phối hợp với một số cơ quan chức năng khác điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hai vợ chồng tự tử ở xã Vũ Ninh.

Được biết trước đó vào ngày 14/6, anh V.V.G (sinh năm 1985, trú thôn 9, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) hoảng hồn phát hiện vợ mình là chị N.T.V (sinh năm 1989) treo cổ tự tử trong nhà nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bàng hoàng: Vợ treo cổ tự tử, chồng bất ngờ nhảy lầu ngay trong đám tang ở Thái Bình - Ảnh 1
Ngay trong đám tang vợ, người chồng nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức đám tang.

Trong ngày tổ chức hậu sự của vợ, anh G. bất ngờ nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà xuống đất tự tử. Phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh G. đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Theo chia sẻ của người thân trên Người đưa tin, hai vợ chồng anh G. trước khi kết hôn đã từng đi xuất khẩu lao động. Sau đó khi về địa phương, hai người kết hôn và sinh hai đứa con.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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