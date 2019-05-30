Nữ sinh lớp 11 uống thuốc tự tử vì bị vu khống, xúc phạm trên Facebook: ‘Đồ con không cha, xinh đẹp thì đi làm điếm mà kiếm tiền’

Xã hội 30/05/2019 11:42

Không chịu được những lời bịa đặt, xúc phạm trên Facebook, nữ sinh lớp 11 đã tìm đến cái chết.

Mạng xã hội mang đến rất nhiều lợi ích cho con người nhưng cũng đem lại không ít rắc rối. Đã có không ít trường hợp những người dùng mạng xã hội bị hoang mang, stress thậm chí là tự tử chỉ vì những lời bịa đặt trên mạng.

Em T.K.N (sinh năm 2002, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là một trong những nạn nhân của việc bị bịa đặt, xúc phạm trên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 11 uống thuốc tự tử vì bị vu khống, xúc phạm trên Facebook: ‘Đồ con không cha, xinh đẹp thì đi làm điếm mà kiếm tiền’ - Ảnh 1
Bị tung tin đồn thất thiệt, nữ sinh đã mua thuốc ngủ tự tử - Ảnh: Trí thức trẻ

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, vào tháng 4/2018, trên Facebook đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh của N. và một số thành viên khác trong gia đình. Kèm theo đó, tài khoản có tên T.L.L này còn chia sẻ rất nhiều nội dung xuyên tạc, vu khống khiến danh dự của N. và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tài khoản này nói N. “là đồ con không cha”, “xinh đẹp thì đi làm điếm mà kiếm tiền” khiến nữ sinh này mỗi khi đi học sẽ bị bạn bè chỉ trỏ bàn tán.

Mặc dù N. đã giải thích rằng gia đình mình có đầy đủ cha mẹ, hiện đang sống rất hạnh phúc nhưng không mấy ai tin. Chính vì vậy gia đình N. đã chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng mọi việc vẫn không dừng lại. Thông tin xấu về N. và gia đình vẫn xuất hiện liên tục trên Facebook và Zalo.

Để trốn tránh dư luận, N. đã bỏ nhà đi, thậm chí còn xăm dòng chữ “kẻ thù T.T.L” lên người.

Nữ sinh lớp 11 uống thuốc tự tử vì bị vu khống, xúc phạm trên Facebook: ‘Đồ con không cha, xinh đẹp thì đi làm điếm mà kiếm tiền’ - Ảnh 2
Đơn cầu cứu của N. gửi đến cơ quan chức năng - Ảnh: Trí thức trẻ

Thời gian sau đó, xuất hiện thêm tài khoản tung tin nói xấu N. và gia đình. Lúc này, nữ sinh này đã bị trầm cảm, khủng hoảng tâm lý trầm trọng và quyết định mua thuốc ngủ tự tử. Trước khi quyết định tự tử, N. đã gọi điện cho cậu ruột để nhắn nhủ.

Cũng theo nguồn tin trên, Công an xã Bảo Hòa xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc nữ sinh T.K.N uống thuốc ngủ tự tử vào sáng 24/4. May mắn gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Được biết, trước khi tự tử, N. đã gửi vài lần đơn cầu cứu lên cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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