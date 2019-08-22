Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ án vợ đâm chết chồng ở quán bánh canh vì mâu thuẫn gia đình.

Hôm nay (22/8), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng vợ đâm chết chồng xảy ra tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Biên (SN 1979, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).

Theo thông tin từ người dân xung quanh, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/8, sau khi nhậu xong, anh Biên về quán bánh canh cá lóc do vợ chồng anh thuê tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho để chuẩn bị hàng bán cho ngày hôm sau.

Hiện trường vụ vợ đâm chết chồng ở Bình Phước - Ảnh: Thanh Niên

Sau đó anh Biên xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Thủy (SN1987) dẫn đến tranh cãi xô xát. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, chị Thủy dùng dao đang lột tỏi trên tay đâm chồng một nhát rồi vứt dao tại gốc cây sung trước nhà.

Người dân phát hiện anh Biên nằm gục trên vũng máu liền báo công an. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân đã tử vong.

Hiện công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thủy để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Biên có 2 con nhỏ. Sự việc xảy ra khiến 2 cháu bé phải chịu nỗi đau quá lớn là cha qua đời, mẹ thì vướng vào lao lý.

Phẫn nộ clip vợ đang bế con nhỏ bị chồng đánh chửi, tát tới tấp vào mặt Hình ảnh người chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng ai nấy đều cho rằng hành động vũ phu của người chồng là không thể chấp nhận được.

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