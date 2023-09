Sau tai nạn thương tâm, người chồng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn vợ con nạn nhân thì tử vong tại chỗ.

Trưa nay (21/8), trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm gia đình 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy chở theo vợ và con lưu thông trên Quốc lộ 1.

Khi đi đến khu vực cầu An Cư (xã An Cư, huyện Cái Bè) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn mang biển số Hà Nội, do tài xế Dương Hoài Bảo (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) cầm lái lưu thông cùng chiều.

Tai nạn giao thông khiến anh N. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn vợ con anh N. thì tử vong tại chỗ, theo Zing.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tại Bình Định cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến gia đình 3 người thương vong.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 10/7, xe ô tô BKS 43C - 058.10 do ông Võ Đình Lâm (39 tuổi, ngụ TP. Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận thôn Tân Lộc đã tông vào xe máy của ông Huỳnh Văn Tròn (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) khi ông Tròn vừa băng qua đoạn hở dải phân cách.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tròn và vợ là bà Hồ Thị Trạng (52 tuổi, vợ của ông Tròn) tử vong tại chỗ. Người bị thương là cháu ngoại 7 tuổi của vợ chồng ông Tròn.

Theo chính quyền địa phương, do làm ăn xa, không có điều kiện chăm sóc nên vợ chồng con gái ông Tròn gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Sáng hôm xảy ra sự việc, do không thể để cháu ở nhà một mình nên vợ chồng ông Tròn chở theo thì xảy ra vụ tai nạn chết người.

