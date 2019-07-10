Tai nạn thương tâm khiến cặp vợ chồng trung niên tử vong tại chỗ, cháu ngoại 7 tuổi bị thương nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sáng nay (10/7), tại Km 1161+300 Quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, xe ô tô BKS 43C - 058.10 do ông Võ Đình Lâm (39 tuổi, ngụ TP. Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận thôn Tân Lộc đã tông vào xe máy của ông Huỳnh Văn Tròn (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) khi ông Tròn vừa băng qua đoạn hở dải phân cách.

Tai nạn thương tâm khiến gia đình 3 người thương vong - Ảnh: NLĐ

Cú va chạm mạnh khiến ông Tròn và vợ là bà Hồ Thị Trạng (52 tuổi, vợ của ông Tròn) tử vong tại chỗ. Người bị thương là cháu ngoại 7 tuổi của vợ chồng ông Tròn.

Theo chính quyền địa phương, do làm ăn xa, không có điều kiện chăm sóc nên vợ chồng con gái ông Tròn gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Sáng hôm xảy ra sự việc, do không thể để cháu ở nhà một mình nên vợ chồng ông Tròn chở theo thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Giữa tháng 6 vừa qua, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cả nhà 4 người tử vong.

Cụ thể, rạng sáng 14/6, một chiếc container đang lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh thì có biểu hiện mất lái, bất ngờ lao sang hướng đường ngược lại, húc phải hai cột điện sau đó tông mạnh vào chiếc ô tô 4 chỗ. Cú va chạm kinh hoàng khiến ô tô bẹp dúm, đầu xe hư hỏng hoàn toàn.

Chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn sau tai nạn thương tâm - Ảnh: FB

Người dân nhanh chóng chạy đến hiện trường để cứu nạn, phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong ô tô nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng CSGT huyện Trảng Bàng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do container nổ lốp khiến xe mất lái, lao sang đường hướng ngược lại tông trực diện vào chiếc ô tô 4 chỗ. 5 nạn nhân ngoài tài xế thì 4 người còn lại là thành viên trong một gia đình (gồm cha, mẹ, con và bà ngoại).

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