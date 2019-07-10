Ô tô tông xe đạp điện khiến 2 nữ sinh lớp 6 và bé trai 4 tuổi tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ danh tính tài xế

Xã hội 10/07/2019 10:24

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô Hà Tĩnh khiến 2 nữ sinh lớp 6 cùng bé trai 4 tuổi tử vong, tài xế gây tai nạn đã ra cơ quan công an trình diện.

Tối qua (9/7), trao đổi với báo chí, thượng tá Dương Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan điều tra đang làm việc với tài xế gây ra vụ tai nạn ô tô Hà Tĩnh khiến 3 em nhỏ tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn ô tô Hà Tĩnh khiến 3 đứa trẻ tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing, tài xế gây tai nạn là Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú đường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, tài xế Tùng cùng những người đi cùng xe đã đến cơ quan công an trình diện. Theo đó, người này khai làm nghề giáo viên, đang trên đường đi du lịch thì xảy ra tai nạn.

Danh tính của các nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là em Nguyễn Thị Dung (sinh năm 2007), em Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2007) và Trần Hữu Đăng (sinh năm 2015, đều trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cả 3 có quan hệ họ hàng với nhau.

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Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn - Ảnh: Internet

Cụ thể vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày, khi 3 em nhỏ chở nhau trên xe đạp điện di chuyển theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam theo huyện lộ 5 thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô tông từ phía sau khiến cả 3 tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện bị biến dạng, ô tô cũng bị hư hỏng phần đầu.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông hà tĩnh

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