Tài xế tông chết 2 người rồi bỏ trốn trong đêm: Chạnh lòng cảnh con gái ngồi khóc nấc trước nhà xác chờ mang thi thể mẹ về

Xã hội 02/05/2019 10:11

Chứng kiến cảnh cô con gái lặng lẽ khóc nấc từng tiếng trước nhà xác để chờ đưa thi thể mẹ - nạn nhân trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên về để chôn cất, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Tài xế gây tai nạn là Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang bị công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ.

Trước đó, vào đêm 30/4 Hiếu đã lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn khiến hai người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (43 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, hiện đang công tác ở Nhà hát kịch Việt Nam) và chị Trần Thị Quỳnh (43 tuổi) hiện là giáo viên công tác tại trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội).

Tài xế tông chết 2 người rồi bỏ trốn trong đêm: Chạnh lòng cảnh con gái ngồi khóc nấc trước nhà xác chờ mang thi thể mẹ về - Ảnh 1
Tài xế Hiếu điều khiển xe trong tình trạng say rượu tông chết 2 người phụ nữ - Ảnh: Internet

Chiều qua (1/5), người nhà đã đến nhà xác bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để đưa thi thể hai nạn nhân về nhà an táng. 

Được biết, tại nhà hát, chị Yến làm công tác phụ trách trang phục cho đoàn biểu diễn. Gia đình chị có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Tài xế tông chết 2 người rồi bỏ trốn trong đêm: Chạnh lòng cảnh con gái ngồi khóc nấc trước nhà xác chờ mang thi thể mẹ về - Ảnh 2
Con gái chị Yến khóc nấc trong khi chờ thi thể mẹ đưa về nhà an táng - Ảnh: Internet

Theo đó, chị Yến có hai người con. Con gái lớn hiện đang là sinh viên năm 2, con trai nhỏ 13 tuổi mắc chứng tự kỉ. Chồng của chị mắc bệnh nặng nhiều năm, tay chân thường xuyên bị sưng phù nên công việc không ổn định. Chính vì vậy, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc hết vào chị.

Chiều qua, khi chứng kiến hình ảnh cô con gái ngồi lặng lẽ gục đầu xuống đất, khóc nấc từng tiếng trong lúc chờ đưa thi thể mẹ về nhà chôn cất, nhiều người không thể cầm được nước mắt.

Trong mắt đồng nghiệp, chị Yến là một người hiền lành, chăm chỉ luôn tỉ mỉ chuẩn bị trang phục biểu diễn, chăm sóc chu đáo những người trong đoàn.

Gia đình nhỏ 4 người của chị Yến ở trong một ngôi nhà cũ ở khu tập thể kim Liên (Đống Đa), trong nhà không có bất cứ vật dụng giá trị nào. Bàn ghế đơn sơ, tường cũ kỹ đến mức bám đầy rêu.

Được biết hai nạn nhân là bạn thân từ thời cấp 3 với nhau. Vì thời gian gần đây chị Quỳnh có chuyện buồn nên tối 30/4 tìm chị Yến tâm sự. Không ai ngờ trên đường đi lại xảy ra chuyện đau lòng.

Tài xế tông chết 2 người rồi bỏ trốn trong đêm: Chạnh lòng cảnh con gái ngồi khóc nấc trước nhà xác chờ mang thi thể mẹ về - Ảnh 3
Chị Quỳnh và chị Yến là bạn thân nhiều năm - Ảnh: Internet

Tại cơ quan, chị Quỳnh là một giáo viên giỏi, gương mẫu và rất tâm huyết với nghề. Trong mắt phụ huynh học sinh, chị Quỳnh luôn là người hết lòng với học trò, mỗi học sinh có đặc điểm tính cách ra sao chị đều trò chuyện, thông báo chi tiết đến từng phụ huynh.

Sự ra đi đột ngột của cả hai khiến người thân, bạn bè vô cùng thương tiếc.

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