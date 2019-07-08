Thương tâm: Nam thanh niên chết thảm trước ngày cưới vì bị xe tông

Xã hội 08/07/2019 10:45

Nhiều giờ qua, vụ việc nam thanh niên Phú Thọ chết trước đám cưới vì bị xe tông khi đứng ven đường khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên Phú Thọ chết trước đám cưới tai nạn giao thông, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với báo chí vào tối qua (7/7), ông Đào Công Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

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Vụ tai nạn khiến thanh niên Phú Thọ chết trước đám cưới - Ảnh: Internet

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, anh Đào Công Thái (sinh năm 1994, trú tại xã Hoàng Xá) cùng bạn đứng bên lề đường đoạn giáp ranh xã Hoàng Xá và xã Trung Thịnh thì bị chiếc ô tô mang biển số 30F – 432.16 mất lái lao tới húc văng cả hai xuống bãi cỏ ven đường. Vụ tai nạn khiến anh Thái tử vong tại chỗ còn người bạn đi cùng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo thông tin từ Dân Việt, anh Thái là người con thứ 4 trong gia đình có 4 anh chị em. Nạn nhân vừa mới tổ chức ăn hỏi cách đây không lâu, dự kiến tháng 8 tới sẽ làm đám cưới. Sau tai nạn, gia đình tài xế đã đến thăm hỏi người nhà nạn nhân.

Chú rể bị tai nạn tử vong trong ngày cưới

Cách đây không lâu, vụ việc chú rể tử vong trong ngày cưới tại Bắc Giang cũng khiến dư luận xôn xao nhiều ngày liền. Theo đó, vào ngày 18/6, anh Nguyễn Hoàng Phương (sinh năm 1999, ngụ thôn Ao Tuần, xã Canh Nậu, Yên Thế) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 17, khi đến km100+200, đoạn qua bản Chàm, xã Tam Tiến (Yên Thế) thì xảy ra va chạm với một chiếc xe khách lưu thông theo hướng ngược lại.

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Anh Phương tử vong ngay trong ngày cưới của mình - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến anh Phương văng xa nhiều mét. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Được biết, anh Phương vừa tổ chức xong đám cưới vào buổi chiều cùng ngày.

Đau lòng: Chú rể bị xe khách tông tử vong ngay trong ngày cưới tại Bắc Giang

Đau lòng: Chú rể bị xe khách tông tử vong ngay trong ngày cưới tại Bắc Giang

Sau khi bị xe khách tông, nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, nạn nhân vừa tổ chức lễ cưới vào buổi sáng thì tối cùng ngày gặp nạn.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông

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