Chứng kiến cảnh người thân ngã quỵ, gào khóc bên thi thể 2 em nhỏ đuối nước thương tâm, người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.

Mới đây, trên địa bàn xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng. Chủ tịch UBND xã Châu Thuận đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 20/8, hai anh em Sầm Hoàng Huy (6 tuổi) và Sầm Minh Hùng (3 tuổi), con của vợ chồng anh Sầm Văn Châu và chị Lương Thị Đức (trú tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu) cùng nhóm bạn rủ nhau đi hái ổi để ăn.

Do cây ổi trồng ở bên cạnh ao nước nên trong lúc trèo cây hái ổi, hai anh em Huy và Hùng không may trượt chân rơi xuống ao nước.

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa - Ảnh: VTC

Một lúc sau, nhóm bạn thấy thi thể hai anh em nổi lên trên mặt nước liền chạy về nhà thông báo cho mọi người ra cứu.

Tuy nhiên khi người dân đưa được hai anh em lên bờ, cả hai đã chết đuối thương tâm. Chứng kiến đôi vợ chồng đau khổ vì mất cả hai con trong một ngày, hàng xóm và người thân không khỏi xót xa, thương cảm.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, hỗ trợ tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Tối 19/8, trên địa bàn xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ 2 trẻ em đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa. Ông Đàm Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm trẻ cùng trú tại cụm 9 (xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) ra mương nước gần nhà chơi.

Đến khoảng 17 giờ, một em trong nhóm đã chạy về báo cho gia đình là em Dương Văn S. (9 tuổi) và bé Phủng P. (5 tuổi) bị trượt chân té xuống mương.

Ngay sau đó 2 bên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 em dưới mương nước. Chứng kiến cảnh người thân ngã quỵ, gào khóc bên thi thể 2 em nhỏ chết đuối, người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.

Theo chính quyền địa phương, gia đình 2 em S. và P. đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Nam thanh niên cứu bạn gái bị đuối nước, cuối cùng cả 2 đều tử vong thương tâm Thấy bạn gái gặp nạn, nam thanh niên lao xuống cứu nhưng cuối cùng cả hai đều bị đuối nước thương tâm. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

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