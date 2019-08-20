Thấy bạn gái gặp nạn, nam thanh niên lao xuống cứu nhưng cuối cùng cả hai đều bị đuối nước thương tâm. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Mới đây, tại khu vực thác Ba Ao, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến đôi nam nữ trẻ tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ sáng 19/8, một đôi nam nữ đi đến khu vực thác Ba Ao, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để vui chơi, tắm cùng bạn tại đây.

Trong quá trình tắm, cô gái trẻ không may bị đuối nước. Thấy bạn gặp nạn, nam thanh niên nhảy xuống nhưng cũng bị đuối nước dẫn đến cả hai đều tử vong thương tâm.

Đôi nam nữ đuối nước thương tâm ở Vĩnh Phúc - Ảnh: FB

Nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Bùi Sĩ D. (trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Thuỷ (trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Tháng 8/2018, tại thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) cũng xảy ra vụ việc đôi vợ chồng nhảy xuống hồ cứu 2 em nhỏ bị đuối nước, cuối cùng cả 4 người tử vong thương tâm.

Khoảng 15 giờ chiều 16/8, 2 em học sinh tên Sình Mí Pó (SN 2000) và em Sình Mí Sính (SN 2005, đều trú tại thôn Há Đề) đang rủ nhau trèo qua hàng rào vào hồ treo câu cá. Không may, hai em bị trượt chân ngã xuống nước.

Nghe tiếng hai em nhỏ kêu la, anh Sùng Mí Già (SN 1990, trú tại thôn Há Đề) cùng vợ đang cắt cỏ gần đó thấy vậy nhảy xuống cứu. Thấy chồng đuối sức, chị Ly Thị Súng (SN 1989) đưa tay kéo chồng.

Tuy nhiên do thành hồ trơn trượt, chị Súng trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến ngạt nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân phát hiện tìm cách cứu vớt. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ và đều đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình, đồng thời tổ chức lễ an táng theo phong tục của địa phương.

Xót xa cảnh gia đình gào khóc bên thi thể 2 em nhỏ bị chết đuối thương tâm ở mương nước gần nhà Chứng kiến cảnh người thân gào khóc bên thi thể 2 trẻ em bị đuối nước thương tâm, những người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.

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