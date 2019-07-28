Đang tắm sông cùng bố, bé trai 12 tuổi bị nước cuốn dẫn đến đuối nước thương tâm. Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt truy tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên khi được tìm thấy, bé trai đã tử vong.

Chiều 27/7, tại sông Mỹ, đoạn qua cầu Lê Lợi (gần nhà máy nhiệt điện Thăng Long), xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh xảy ra vụ bé trai 12 tuổi đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, anh Ân Văn Dũng (ngụ xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) cùng 2 con đi câu cá rồi tắm sông.

Trong lúc tắm, cháu Ân Vũ Tuân (SN 2007) không may bị nước cuốn trôi mất tích. Thấy con gặp nạn, anh Dũng hô hoán mọi người tới ứng cứu.

Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt, huy động xuồng cứu hộ và thợ lặn tới trợ giúp tìm tung tích bé Tuân. Đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Bé trai 12 tuổi đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bố - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây không lâu, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xảy ra vụ hai cha con bị đuối nước thương tâm khi đi thả lưới đánh cá khiến nhiều người đau xót.

Khoảng 4 giờ sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể 2 cha con đi thả lưới bị đuối nước tại khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ, giáp ranh giữa xã Tiến Tới và Đường Hoa.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Quảng (SN 1979) và con trai là Hoàng Văn Hùng (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Tiến Tới (huyện Hải Hà).

Cơ quan chức năng đưa thi thể hai nạn nhân về nhà lo hậu sự - Ảnh: HELINO

Trước khi xảy ra sự việc, anh Quảng cùng con trai đi thuyền ra cửa sông Tới, khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ để đánh lưới ghẹ.

Tuy nhiên, thời tiết xấu do hoàn lưu bão số 2 làm thuyền của anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Bé Hùng bị rơi xuống sông và bị lưới quấn vào người. Thấy con trai gặp nạn, anh Quảng vội nhảy xuống để cứu con trai nhưng cũng bị lưới quấn không cách nào thoát ra được dẫn đến cả 2 cha con tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, thông báo cho người thân và hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.

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