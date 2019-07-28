Bé trai 12 tuổi ở Quảng Ninh đuối nước thương tâm khi đang tắm sông cùng bố

Xã hội 28/07/2019 11:39

Đang tắm sông cùng bố, bé trai 12 tuổi bị nước cuốn dẫn đến đuối nước thương tâm. Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt truy tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên khi được tìm thấy, bé trai đã tử vong.

Chiều 27/7, tại sông Mỹ, đoạn qua cầu Lê Lợi (gần nhà máy nhiệt điện Thăng Long), xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh xảy ra vụ bé trai 12 tuổi đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, anh Ân Văn Dũng (ngụ xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) cùng 2 con đi câu cá rồi tắm sông.

Trong lúc tắm, cháu Ân Vũ Tuân (SN 2007) không may bị nước cuốn trôi mất tích. Thấy con gặp nạn, anh Dũng hô hoán mọi người tới ứng cứu. 

Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt, huy động xuồng cứu hộ và thợ lặn tới trợ giúp tìm tung tích bé Tuân. Đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

duoi nuoc thuong tam 1
Bé trai 12 tuổi đuối nước thương tâm khi tắm sông cùng bố - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây không lâu, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xảy ra vụ hai cha con bị đuối nước thương tâm khi đi thả lưới đánh cá khiến nhiều người đau xót.

Khoảng 4 giờ sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể 2 cha con đi thả lưới bị đuối nước tại khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ, giáp ranh giữa xã Tiến Tới và Đường Hoa.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Quảng (SN 1979) và con trai là Hoàng Văn Hùng (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Tiến Tới (huyện Hải Hà).

duoi nuoc thuong tam 2
Cơ quan chức năng đưa thi thể hai nạn nhân về nhà lo hậu sự - Ảnh: HELINO

Trước khi xảy ra sự việc, anh Quảng cùng con trai đi thuyền ra cửa sông Tới, khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ để đánh lưới ghẹ.

Tuy nhiên, thời tiết xấu do hoàn lưu bão số 2 làm thuyền của anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Bé Hùng bị rơi xuống sông và bị lưới quấn vào người. Thấy con trai gặp nạn, anh Quảng vội nhảy xuống để cứu con trai nhưng cũng bị lưới quấn không cách nào thoát ra được dẫn đến cả 2 cha con tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, thông báo cho người thân và hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Đi mua thuốc, mẹ trẻ Yên Bái bị lũ cuốn đuối nước thương tâm, bỏ lại 2 con thơ dại

Đi mua thuốc, mẹ trẻ Yên Bái bị lũ cuốn đuối nước thương tâm, bỏ lại 2 con thơ dại

Thi thể của người mẹ trẻ bị đuối nước thương tâm khi đi mua thuốc cho con khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   chết đuối thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản