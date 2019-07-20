Liên quan đến vụ đuối nước ở Nghệ An, người thân hàng xóm vô cùng xót xa khi chị B. mất 2 con nhỏ chỉ trong buổi sáng.

Vụ đuối nước ở Nghệ An hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 19/7, trong lúc chị B. (trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đi chăn dê, con trai S. (4 tuổi) và con gái A. (3 tuổi) của chị chơi ở nhà.

Sau khi về nhà không thấy hai con nhỏ đâu, chị B. bèn tri hô mọi người tìm các con giúp mình. Người thân và hàng xóm tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện hai bé chết đuối ở ao nhà bà ngoại, cách nhà khoảng vài chục mét.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng chị B. có 4 người con, 2 bé đuối nước thương tâm là con thứ hai và thứ ba.

Hai cháu nhỏ đuối nước ở Nghệ An khiến nhiều người xót xa - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 ngày, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ hai chị em đuối nước thương tâm. Sáng 18/7, bé Nguyễn Thị H. (5 tuổi) và em trai Nguyễn Đăng Kh. (3 tuổi) trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rủ nhau đi chơi. Khi đến khu vực ao làng cả hai cháu trượt chân rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, một đứa trẻ chơi cùng vội chạy về thông báo cho gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (cha 2 bé). Nghĩ chỉ có một đứa con bị đuối nước, anh Thuận liền chạy đến vớt con trai lên mà không nghĩ dưới ao còn con gái. Mãi đến khi nghe ai đó nói đến cháu H. thì anh mới giật mình chạy lại ao làng tìm, khi vớt được cháu lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện cháu Nguyễn Đăng Kh. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Cha vừa đưa con trai 3 tuổi đi cấp cứu thì phát hiện con gái 5 tuổi đuối nước thương tâm Nghe tiếng hô hoán của các cháu bé, người cha vội chạy đến ao làng vớt đứa con trai 3 tuổi lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ngờ dưới ao còn có cô con gái 5 tuổi, khi người cha quay lại thì cháu bé đã đuối nước thương tâm.

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